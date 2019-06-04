Св. Екатерине подбирают место и время

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал исключить парки и скверы из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины, но на сквер у Театра драмы, ставший в мае местом столкновения сторонников и противников строительства, это пока не распространяется. Представитель городской думы предложил назначить опрос о месте строительства на 29 июля, но на первом заседании рабочей группы, созданной для подготовки опроса, возникла идея перенести процедуру на конец сентября, когда горожане вернутся из отпусков. Представителей горожан, которые вообще не видят необходимости в строительстве, в рабочей группе не оказалось; по мнению городских властей, они смогут выразить свою точку зрения, не участвуя в опросе.

В мэрии Екатеринбурга прошло первое заседание рабочей группы, созданной для проведения опроса мнения горожан об оптимальной площадке для строительства кафедрального собора Св. Екатерины. Мэр Александр Высокинский представил результаты сбора заявок горожан. Среди наиболее популярных адресов он назвал участок на пересечении улиц Белинского и Фурманова, участок под недостроенной гостиницей «Дели» на улице Куйбышева, территорию за Макаровским мостом, площадь Труда, парк «Зеленая роща» (Ново-Тихвинский монастырь) и сквер у Театра драмы, в котором в мае произошли столкновения между противниками и сторонниками строительства. В результате столкновений за четыре дня были задержаны более ста человек, около тридцати были арестованы.

По словам мэра, пятнадцать наиболее популярных площадок будут рассмотрены градостроителями. Пять мест, которые соответствуют критериям, утвержденным на заседании экспертного совета архитекторов 31 мая, будут включены в шорт-лист для опроса и предложены на рассмотрение рабочей группе. Напомним, храм Св. Екатерины планируют построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Основными спонсорами проекта являются УГМК и РМК.

«Чтобы снять социальную напряженность с площадки у драмтеатра, необходимо обратить внимание на другие места. Оставляя сквер в опросе, мы социальную напряженность не убираем»,— заявила архитектор Полина Иванова.





Господин Высокинский предложил вернуться к этому вопросу позже, когда площадки будут проанализированы в соответствии с градостроительными критериями. Мэр также заверил, что другие парки и скверы в опрос включены не будут.

Напомним, сбор предложений от горожан продолжался с 20 по 30 мая. По данным администрации, за десять дней в мэрию поступило 11,1 тыс. предложений. Полный рейтинговый список будет опубликован 4 июня.

Первоначально в рабочую группу по подготовке опроса от мэрии входил только Александр Высокинский, а Екатеринбургскую епархию РПЦ представляли два священника. Противники строительства в сквере у Театра драмы заняли в составе группы десять мест. Теперь в группу дополнительно включили двух представителей администрации города. «Нужно, чтобы здесь был юрист от администрации, чтобы не было тех или иных юридических коллизий»,— пояснил мэр. Еще одно место получила епархия: там пояснили, что это было необходимо, чтобы «установить паритет». Депутат гордумы от «Яблока» Константин Киселев все равно назвал состав группы нерепрезентативным: он считает, что не учтено мнение почти 20%, которые в опросе ВЦИОМа высказались против строительства храма вообще. Представители городской администрации возразили ему, что «люди, которые против, просто не придут на опрос». Депутат от КПРФ Олег Гордеев предложил считать представителей мэрии и епархии техническими специалистами, а не членами рабочей группы с правом голоса. «В группе не соблюдается баланс сил и интересов,— считает юрист сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Ксения Бакланова.— Нам не дали никакого варианта перебороть это большинство».

«Сторонники сквера пытаются сформировать механизмы проведения опроса таким образом, чтобы площадка на Октябрьской площади (сквер у Театра драмы.— “Ъ”) была исключена из возможных вариантов,— сказал игумен Вениамин Райников.— Мы видим боязнь со стороны сторонников сквера за результаты опроса. Мы не боимся результатов опроса и уверены в них. Если нам скажут, что горожане против храма на этом месте, так и сделаем».

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил провести опрос 29 июля, задействовав все 552 избирательных участка города. Но социолог Уральского федерального университета Наталья Маликова считает, что дата выбрана неудачно. «Значительная часть населения в отпуске или на дачных участках и не принимает участие в подобных мероприятиях. Рекомендую проводить в 20-х числах сентября»,— сказала она. Госпожа Маликова считает, что для проведения опроса достаточно 150 участков.

В понедельник Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. руб. представителя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении). Суд счел госпожу Балтину организатором первого дня протестов против строительства храма Св. Екатерины, поскольку она опубликовала в социальных сетях пост с призывом «погулять в сквере у драмы».

Анастасия Реутова, Екатеринбург