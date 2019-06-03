Шереметьево надеется исправить ситуацию с выдачей багажа за месяц

Администрация аэропорта Шереметьево, где на прошедших выходных произошли массовые задержки выдачи багажа, заявила, что ситуацию, по предварительным прогнозам, удастся «стабилизировать» к концу июня, говорится в пресс-релизе аэропорта.

Шереметьево приняло решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут. Если срок ожидания превышает 30 минут, то пассажиры могут оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки.

Вечером 31 мая стало известно, что пассажиры 15 рейсов не могут получить свой багаж в Шереметьево. Некоторые были вынуждены ожидать свой багаж в течение нескольких часов. В аэропорту заявили, что причина происшедшего — пиковые нагрузки в летний сезон. Но опрошенные “Ъ FM” эксперты считают, что проблема в нехватке грузчиков. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Как выяснил “Ъ”, многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».

Подробнее о нехватке грузчиков читайте в публикации “Ъ” «Чемоданные нестроения».

О том, как пассажиры в Шереметьево пытались получить компенсацию за часы ожидания, читайте в материале “Ъ FM”.