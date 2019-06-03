Багажные проблемы могут переадресовать авиаперевозчикам

Прокуратура проверит, нарушил ли Шереметьево права пассажиров. На выходных,1 и 2 июня, там произошел скандал: прилетевшие в аэропорт в течение нескольких часов не могли получить свой багаж. Пассажиры ждали вещи по полтора часа, а в некоторых случаях и по три-четыре часа. В Шереметьево объяснили, что причина произошедшего — пиковые нагрузки в летний сезон. Но опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что проблема в нехватке грузчиков.

Как получить компенсацию? У пассажира есть право пожаловаться на свою авиакомпанию в рамках закона «О защите прав потребителей», а перевозчик, в свою очередь, будет разбираться с аэропортом, считает авиаюрист Алексей Елтунов: «Аэропорт — это обслуживающая организация, договор о перевозке и все вытекающие из этого обязательства лежат на стороне авиакомпании. Соответственно, если и могут быть какие-то претензии, то к авиакомпании, которая несвоевременно выдала багаж. У каждой есть свои внутренние руководства по обслуживанию пассажиров со своими требования, в том числе к аэропортам.

Естественно, все это будет рассматриваться в рамках закона “О защите прав потребителей”, поскольку услуги были оказаны некачественно и несвоевременно.

Что касается прокуратуры, я по своей практике знаю, что в высокий сезон у аэропортов действительно не всегда хватает работников, так что трудовые отношения там достаточно сложные. В этом вопросе логика работодателей понятна, ведь аэропорты нанимают работников с учетом усредненной цифры по всему году, а не двух-трех пиковых летних месяцев. Возможно, прокуратура напишет какое-то предписание с указанием обеспечить штатную численность, необходимую для надлежащего исполнения обязательств».

И хотя попробовать написать жалобу можно, получить какую-либо компенсацию вряд ли удастся — таких правил просто нет, объясняет юрист Михаил Салкин. Впрочем, если ждать задержавшийся багаж времени нет, аэропорт можно спокойно покинуть, а вещи забрать позже — с ними ничего не произойдет. «Формально люди были доставлены в место назначения, поэтому задержкой это считаться не может. Конечно, есть ограничения относительно выдачи багажа, но эти претензии можно направить только перевозчику. Но, опять же, фактически багаж был доставлен на землю. Можно попытаться квалифицировать это как задержку, но полетные правила никаких компенсаций за это не предполагают. У перевозчика есть обязанности выдать вам багаж. Если же он этого не сделал, потерял вещи, то можно говорить о денежном или ином возмещении. В других ситуациях ожидать возмещений не стоит.

Формально перевозчик вас доставил в пункт назначения, и вы могли оттуда уехать, а багаж забрать потом, предъявив квитанцию.

Сложности могут возникнуть только с таможенным декларированием, потому что для ввоза грузов и товаров в виде сопровождаемого багажа, когда вы вместе с ним проходите таможенный контроль, установлены одни правила, если же вы за ним приезжаете отдельно, то это уже расценивается как самостоятельное “путешествие” багажа, и здесь действуют другие правила. Возможно, даже придется заполнить таможенную декларацию, но в принципе все решаемо», — полагает Салкин.

Если рейс оборудован телетрапом, то первый багаж должны выдать через 20 мин после приземления, если же нет, то через полчаса — таковы, по некоторым данным, стандарты, принятые в Шереметьево. Максимальное время ожидания вещей — 45 мин — именно тогда последний багаж должен оказаться на ленте, причем в случае, если рейс был без телетрапа.

Глеб Силко