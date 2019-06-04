Чемоданные нестроения

Как выяснил “Ъ”, многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». По мнению собеседников “Ъ”, в результате аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока со стартом высокого сезона. Шереметьево планирует набрать за месяц еще 250 грузчиков, но эксперты опасаются, что на это потребуется больше времени.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) накануне высокого летнего сезона объявил добор персонала в дочернюю структуру ООО «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа по территории аэропорта. Для бесперебойной своевременной доставки багажа требуется дополнительно около 250 сотрудников, рассказали “Ъ” два источника в аэропортовой отрасли. В МАШ подтвердили информацию о потребности в новых сотрудниках. «Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию»,— объяснили в МАШ.

В 2018 году хендлинг в аэропорту осуществляла дочерняя структура «Аэрофлота». В начале 2019 года функции переданы компании «Шереметьево Хендлинг», которая ранее не выполняла такого объема работ (около 80–90% пассажиропотока аэропорта). По словам собеседников “Ъ” в аэропортовой отрасли, передача обработки багажа началась с момента перевода рейсов «Аэрофлота» в терминал B, открывшийся в мае 2018 года. В «Аэрофлоте» отметили, что сегодня все операции, связанные с транспортировкой багажа в Шереметьево, выполняет «Шереметьево Хендлинг». От подробных комментариев в авиакомпании отказались.

Часовые задержки в выдаче багажа начались в конце мая. Пассажирам, прилетевшим из Шанхая, Мадрида и некоторых других зарубежных городов приходилось ожидать багаж до пяти часов. В МАШ 1 июня утверждали, что причиной задержек стал увеличившийся пассажиропоток.

Но источники “Ъ” в отрасли подчеркивают, что примерные параметры пассажиропотока в начале высокого сезона были понятны задолго до конца мая, когда дефицит персонала стал очевиден.

Собеседники “Ъ” отмечают, что нехватку сотрудников не удастся компенсировать за счет грузчиков из Домодедово и Внуково: эту категорию сотрудников набирают из близлежащих населенных пунктов. Так, основная часть сотрудников Шереметьево живет в Лобне, Долгопрудном или Химках.

В МАШ рассчитывают, что ситуацию удастся выправить к концу июня. Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку. При ожидании более получаса пассажиры имеют право на бесплатную доставку багажа по указанному адресу. Также МАШ увеличил количество диспетчеров и супервайзеров в зонах выдачи багажа для бесперебойного информирования пассажиров.

МАШ остается крупнейшим в России аэропортом по пассажиропотоку. В 2018 году он обслужил 45,8 млн человек, что больше результата 2017 года на 14,3%. По итогам 2019 года планирует нарастить показатель до 51,9 млн человек.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что аэропорт допустил организационный провал в преддверии пикового сезона. Он отмечает, что грузчиков невозможно набрать в быстрые сроки, так как работодатель должен быть уверен в обеспечении сохранности груза. «Видимо, речь идет об ошибке руководства аэропорта»,— говорит эксперт. Проявившиеся проблемы в обработке багажа ударят по «Аэрофлоту»: часть наиболее осведомленных пассажиров выберет услуги других авиакомпаний. Особенно болезненно для перевозчика, что коллапс случился не в зимний период, а в начале пикового летнего сезона — период получения перевозчиком максимальной прибыли от деятельности.

Герман Костринский