Секонд-хенд на миллион

От гитары Дэвида Гилмора из Pink Floyd до акрилового ногтя Леди Гаги. Диапазон выставляемых на аукционы вещей знаменитостей чрезвычайно широк. Наравне с лотами, которые обладают исторической ценностью, коллекционеры охотно раскупают и совершенно необычные артефакты. Впрочем, по мнению экспертов, зачастую даже из самой причудливой покупки можно извлечь вполне конкретную материальную выгоду.

Слово «меморабилия» происходит от английского термина memorabilia («памятные вещи») и означает коллекционирование предметов, связанных с какими-либо известными личностями или важными для культуры и истории событиями. В качестве объектов инвестиций могут выступать документы и личные вещи актеров, музыкантов, политиков и царственных особ. Словом, людей популярных и интересных широкой публике. В ход может пойти все то, чем человек пользовался на протяжении жизни, а также то, что было выпущено в его честь: почтовые марки, книги, фильмы, радиопередачи

Цена привязанности

Цены на такие вещи могут достигать миллионов долларов. Например, редкая марка с Одри Хепбёрн ушла с аукциона 26 мая 2009 года в Берлине за $93,8 тыс.— более чем вдвое дороже эстимейта. На сегодняшний день сохранилось всего пять копий этой марки. Почти все они были уничтожены, когда сын актрисы отказал в продаже авторских прав на изображение в 2001 году.

Сегмент memorabilia существует не один десяток лет. К примеру, аукционный дом Bonhams проводит торги развлекательными памятными вещами на регулярной основе в Великобритании и США с начала 1990-х годов прошлого века. «Причин востребованности такого типа лотов немало. Это может быть ностальгия, восхищение какой-либо группой или отдельным человеком, интерес к определенной эпохе, например фильмам 1950-х годов, или даже к конкретному жанру кино — научной фантастике, фильмам о Джеймсе Бонде и т. д. Некоторые люди сосредоточены на одном человеке, у других более широкие интересы»,— поясняет «Деньгам» специалист департамента развлекательных памятных вещей Bonhams Клер Толе-Муар. В Christie’s подчеркивают, что коллекционирование всегда подразумевает неподдельную любовь к предмету собирательства. Так было всегда и будет до тех пор, пока люди не разучатся искренне восхищаться. К примеру, 20 июня этого года в Нью-Йорке пройдут торги, на которые будет выставлена коллекция из 120 гитар, принадлежащих культовому британскому музыканту, одному из основателей легендарной группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору. «Информация об этом уже давно привлекла внимание коллекционеров и музыкальных фанатов со всего мира, для которых это прекрасная возможность приобрести гитары своего кумира»,— говорят представители аукционного дома Christie’s в России. «Это похоже на покупку воспоминания о прошлом, о чем-то связанном с детством или юностью. Кроме того, такие лоты, по сути, являются самым близким, что поклонники могут получить от знаменитости, которой восхищаются»,— добавляет президент аукционного дома Julien’s Auctions Даррен Джульен.

Ближе к телу

Предметами поклонения часто оказываются интимные вещи. Например, несколько лет назад фанат Дженнифер Лоуренс заплатил за нестираный спортивный бюстгальтер и кофту, которые актриса носила в танцевальной сцене фильма «Мой парень — псих», $3175. По меркам профессиональных коллекционеров эта сумма незначительна. Для сравнения: в 2012 году корсет и бюстгальтер Мадонны, в которых певица выступала в 1990 году в рамках тура Blond Ambition, ушел с молотка за $52 тыс., а знаменитый бордовый шелковый спальный костюм основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера в прошлом году был продан за $41,6 тыс. Впрочем, щедрость даже самых преданных поклонников имеет границы. Семь лет назад на торгах в Великобритании не смогли продать нестираные трусы Элвиса Пресли. Участники торгов посчитали изначальную цену в $11 тыс. завышенной. Гораздо успешнее сложилась судьба замшевых темно-синих с потертостями на подошвах туфель короля рок-н-ролла. Обувь, в которой он исполнял хит «Blue Suede Shoes», была продана за $76,8 тыс. Знаменитое красное платье Кейт Уинслет из фильма «Титаник» на аукционе в 2012 году ушло за $330 тыс., а куртка Леонардо Ди Каприо, «короля мира»,— всего за $60 тыс.

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Впрочем, далеко не всегда речь идет именно о белье и ношеных вещах. Продаваться могут автомобили, драгоценности и дорогие аксессуары звезд. Альбом с цветными карандашными зарисовками костюмов Дарта Вейдера, Люка Скайуокера и других персонажей «Звездных войн», выполненными художником-дизайнером Джоном Молло в период с 1975 по 1976 год, был продан в конце прошлого года в Лондоне за $150 тыс. А набросок от руки режиссера Джеймса Кэмерона обнаженной Кейт Уинслет ушел за $17 тыс.

На сайте британской компании Paul Fraser Collectibles можно купить школьную фотографию Мэрилин Монро 1941 года. За фото просят всего $2250. В каталоге предметы, принадлежащие реальным людям, нередко соседствуют с вещами, относящимися к вымышленным персонажам и фильмам. В их числе армейская куртка Форреста Гампа, подписанная Томом Хэнксом, за $3,8 тыс. и ковер из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» всего за $63.

Порой на торги попадают предметы, провенанс которых включает в себя не одно, а сразу несколько звездных имен. Разумеется, итоговая цена такого лота будет выше. К примеру, в 2011 году на торги, посвященные ювелирной коллекции Элизабет Тейлор, в числе прочих лотов было выставлено бриллиантовое ожерелье, подаренное ей Майклом Джексоном. Это украшение, в чьей истории переплелись судьбы звезд двух разных поколений, ушло с молотка за $194,5 тыс. при оценке в $30–50 тыс.

Где искать

Костюм Майкла Джексона из клипа «Smooth Criminal» Фото: Getty Images

Процесс поиска, оценки и продажи вещей знаменитостей сопоставим с охотой за предметами искусства. Эксперты отмечают, что такого рода предметы чаще всего попадают на торги из частных коллекций и из собраний фондов, основанных знаменитостями. Кроме того, как известно, многие артисты проводят благотворительные распродажи своих вещей с привлечением аукционных домов. «Коллекционеры, которые начали собирать свои коллекции в 70–80-х годах, когда категория memorabilia начала наращивать популярность, с тех пор существенно расширили свои собрания вещей известных людей. Это еще один очень важный источник необычных экспонатов»,— говорит Клер Толе-Муар.

Она добавляет, что нередко поставщиками качественных лотов становятся люди, работавшие над фильмами, организовывавшие концерты и сотрудничавшие с музыкальными группами.

Так, например, у Paul Fraser Collectibles можно купить пряди волос Дэниела Рэдклиффа, Кевина Костнера, Кэтрин Хепбёрн, Киану Ривза, Элизабет Тейлор и многих других знаменитостей за каких-то 513 фунтов стерлингов. К каждому лоту есть пояснение, что волосы поступают непосредственно от парикмахера, который работал над несколькими крупными недавними фильмами и телевизионными программами. «99% ТВ и кинозвезд используют парики или наращивание волос на экране. Постижер (создатель париков.— "Деньги") берет образцы волос у знаменитостей, чтобы парики точно соответствовали их натуральному цвету»,— объясняется на сайте.

Приобрести вещи можно не только в классических аукционных домах, но и на интернет-сайтах и электронных торговых площадках типа eBay. Даррен Джульен подчеркивает, что все зависит от суммы, на которую ориентируется клиент. Однако он предостерегает: инвесторы должны быть осторожны с подлинностью. Происхождение или история является ключевым в цене лота, поскольку иногда делаются копии, и часто трудно определить разницу. Эксперты рекомендуют покупать вещи через авторитетные аукционные дома, такие как Sotheby’s, Bonham’s, Christie’s и Julien’s. Покупка через авторитетные аукционные дома, безусловно, лучший способ быть уверенным, что вы покупаете именно то, что вы получаете.

«Мы склонны видеть невероятно высокие цены на действительно знаковые и мгновенно узнаваемые произведения, такие как известная гитара, знаменитый костюм или популярная кинопленка. Они мгновенно связывают людей с этим актером или музыкантом, названием фильма или целой эпохой. Другие произведения, такие как рукописные тексты песен или редкие постеры фильмов, также очень востребованны, поскольку показывают начало проекта, будто демонстрируют, что творилось за кулисами. Как правило, речь идет об единичных экземплярах, сделанных на заказ, что также сказывается на цене такого лота»,— поясняет Клер Толе-Муар. Например, в 2014 году в Bonhams с молотка ушло пианино из фильма «Касабланка» за $3,4 млн, в 2016 году — акустическая гитара Джими Хендрикса за $270 тыс. Платье Дороти из «Волшебника из страны Оз» было продано за $1,5 млн в 2015 году, а рабочий сценарий картины «Моя прекрасная леди» ушел в 2017 году за $262 тыс.

Волатильность репутации

Эксперты отмечают рост популярности коллекционирования памятных вещей знаменитостей. «Отчасти это обусловлено количеством материала, поступающего на рынок, а также поколением бебибумеров (поколение, рожденное в 1943–1960 годах.— "Деньги"), чьи дети уже выросли и у кого, следовательно, высвободились средства для удовлетворения собственных страстей и увлечений»,— считает Клер Толе-Муар из Bonhams. Также, по ее мнению, положительно на сегменте меморабилия сказался рост популярности кино, телевидения и рок-музыки. «Эти формы искусства имеют огромное культурное значение, что позволяет рассматривать их в более широком формате, не как просто развлечение, а как нечто большее»,— считает она. Так, в 2016 году экспозиция «David Bowie Is» о легендарном рок-музыканте стала самой популярной за всю историю лондонского Музея Виктории и Альберта. Ее посетили более 1,5 млн зрителей. Не менее громко прошла в 2017 году выставка «The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains». В настоящее время в Музее дизайна Лондона проходит выставка режиссера Стэнли Кубрика, в которой показывают более 500 объектов реквизита из его самых знаменитых фильмов.

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Перед инвестированием эксперты рекомендуют выбрать конкретную область интереса. «Сделайте некоторые онлайн-исследования — каталоги аукционных домов доступны на их официальных сайтах»,— советует Клер Толе-Муар. По словам Даррена Джульена, подходы к лотам могут различаться в зависимости от того, с какой целью человек их приобретает. «Если вы поклонник конкретного артиста или фильма, у вас действительно может не быть никаких ограничений на цену за предмет, который доставит вам радость и будет всегда напоминать о своем кумире. Инвестору же важно собрать коллекцию из вещей того, кто имеет хорошую репутацию и является востребованным долгое время. Ищите "голубые фишки" знаменитостей, таких как Мэрилин Монро, Элвис Пресли и других артистов с устойчивой фанатской базой, которая продолжает расти»,— считает Даррен Джульен.

Говоря о характере рынка и его тенденциях, Клер Толе-Муар считает, что все зависит главным образом от знаменитостей и от того, что они делают со своей карьерой. «Кто-то вроде Мадонны очень подходит для коллекционирования memorabilia, поскольку она была иконой поп-музыки в 80-х годах и оставалась ею на протяжении десятилетий. Однако если певица сделает что-то, что навредит ее карьере, это может негативно повлиять на коллекцию ее памятных вещей. С другой стороны, если Мадонна продолжит быть суперзвездой c большой базой поклонников, связанные с ее личностью лоты будут продолжать расти в цене с течением времени»,— говорит Даррен Джульен.

Эксперты сходятся во мнении, что вне зависимости от того, что и для каких целей вы коллекционируете, лучше приобретать то, что действительно нравится. «Гораздо приятнее собирать вещи, которые имеют значение лично для вас. Возможно, это исполнитель, которым вы восхищаетесь, или эпоха, которую вы помните или которая вам нравится»,— отмечают в Christie’s. В таком случае даже при самом негативном сценарии memorabilia оправдает свое истинное назначение и останется на память о чем-то приятном.

Мария Разумова