10 самых странных вещей знаменитостей, проданных на аукционах

Грязный носовой платок Скарлетт Йоханссон, $5,3 тыс.

Дважды использованный бумажный носовой платочек со следами губной помады был продан на интернет-аукционе eBay в прошлом году за $5,3 тыс. Голливудская актриса подчеркнула, что заразилась простудой от своего партнера по фильму «Мстители» Сэмюэла Джексона, что придает ее болезни важное значение, поскольку она передается от знаменитости к знаменитости.

Невидимый фильм Джеймса Франко, $10 тыс.

Несколько лет назад актер открыл в Нью-Йорке Музей невидимого искусства MONA (The Museumon Non-Visible Art). Загадочные экспонаты из него периодически выставляются на продажу, причем за реальные деньги. Например, «невидимый фильм» был продан с аукциона за $10 тыс.

Искусственный ноготь Леди Гаги, $12 тыс

Часть сценического образа Стефани Джерманотты попала в руки одному из зрителей на концерте в 2012 году. Перепутать аксессуар Леди Гаги с накладными ногтями рядовых модниц было сложно — маникюр знаменитости запечатлен на фотографиях. Акриловый ноготь с мизинца, черный у лунки и с золотыми бусинами, был декорирован личным маникюрным мастером знаменитости. Лот за $12 тыс. купил поклонник певицы из Англии.

Жвачка Бритни Спирс, $14 тыс.

Жевательную резинку, которую певица оставила в лондонском ресторане, выставил на продажу официант в 2004 году.

Волосы Элвиса Пресли, $15 тыс.

Десять лет назад волосы короля рок-н-ролла ушли с молотка в Чикаго за $15 тыс. Предположительно, волосы были острижены, когда певец вступил в армию США в 1958 году.

Удаленный зуб Джона Леннона, $30 тыс.

Зуб, проданный самим музыкантом, приобрел дантист из Канады, чтобы украсить экспонатом свой рабочий кабинет.

Волосы Джастина Бибера, $40 тыс.

В 2011 году популярный канадский певец после посещения салона решил продать остриженную прядь волос на шоу Ellen за $40 тыс. Лот был выставлен на интернет-аукцион телеведущей. Анонимный покупатель получил волосы знаменитости в коробке с автографом. Вырученные деньги поп-идол передал в благотворительную организацию помощи бездомным животным.

Хлыст Индианы Джонса, $47 тыс.

Реквизит, используемый в фильмах, нередко продается на аукционах. Хлыст, используемый Харрисоном Фордом в серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе, был продан за $47 тыс.

Рентген грудной клетки Мэрилин Монро, $45 тыс.

Три рентгеновских снимка грудной клетки легендарной актрисы ушли с молотка в Лас-Вегасе в 2010 году за $45 тыс. Снимки были сделаны в 1954 году во время обследования Нормы Джин в одной из больниц штата Флорида.

Недоеденный тост солиста группы One Direction, $100 тыс.

Участник англо-ирландской группы One Direction Найл Хоран оставил после утреннего эфира на австралийском телевидении недоеденный тост с национальной австралийской пастой «Веджимайт». Этот незатейливый артефакт впоследствии телеканал выставил на eBay, где на него поступило более ста заявок. Конечная цена достигла $100 тыс. Все средства от продажи тоста были направлены в благотворительный фонд YoungCare.