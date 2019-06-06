10 самых дорогих вещей знаменитостей, проданных на аукционах

Куртка Майкла Джексона из клипа «Триллер», $1,8 млн

Красно-черная кожаная куртка, в которой Майкл Джексон снялся в одном из своих самых известных клипов под названием «Триллер» (Thriller), в 2011 году была продана за $1,8 млн.

Рубиновые туфли Джуди Гарленд из фильма «Волшебник из страны Оз», $2 млн

Со времен съемок известной сказки 1939 года сохранилось всего лишь четыре пары обуви Дороти, причем один из экземпляров волшебных туфель был похищен в 2005 году из музея штата Миннесота и найден лишь спустя 12 лет при участии ФБР. Специально для киноленты каждый ботинок покрывали красной краской и украшали 2,3 тыс. темно-бордовых блесток. В 2011 году еще одна пара таких ботинок была приобретена за $2 млн.

Пианино из фильма «Касабланка», $2,9 млн

По сценарию культовой киноленты в пианино звезды Голливуда Ингрид Бергман и Хамфри Богарт прятали проездные документы — главную ценность для застрявших в Марокко беженцев во время Второй мировой войны. Также мелодия, сыгранная на этом музыкальном инструменте, по замыслу режиссера Майкла Кёртиса, сопровождала любовный роман главных героев. В 2014 году в Нью-Йорке пианино было куплено за $2,9 млн на аукционе Bonhams.

Скрипка Страдивари, $3,6 млн

Инструменты Страдивари пользуются большим спросом у коллекционеров, неравнодушных к музыке. Каждый инструмент итальянского маэстро уникален. В 2010 году его скрипка «Молитор» 1697 года ушла с молотка за $3,6 млн.

Платье «Аскот» Одри Хепбёрн, $3,7 млн

Ослепительный черно-белый наряд, в котором главная героиня фильма «Моя прекрасная леди» Элиза Дулиттл пришла на Королевские скачки в Аскоте, считается одним из самых эффектных костюмов, которые Одри Хепбёрн когда-либо надевала на экране. Известный английский дизайнер Сесил Битон, cоздавший этот необычный и экстраординарный наряд для актрисы, был удостоен премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Бэтмобиль, $4,2 млн

Самое первое транспортное средство Бэтмена, созданное для одноименного телесериала 60-х годов, было продано на аукционе в США более чем за $4 млн. Автомобиль со стилизованными крыльями создан на основе концепт-кара Lincoln Futura 1955 года.

Джерси Бейба Рута, $4,4 млн

В 1999 году легендарный американский бейсболист Бейб Рут (настоящее имя — Джордж Рут) был назван «спортсменом столетия», а чуть позже — «лучшим игроком всех времен и народов». В 2012 году его игровое джерси ушло с молотка за рекордные для спортивного раритета $4,4 млн.

«Президентское» платье Мэрилин Монро, $4,8 млн

Легендарное платье, в котором американская актриса спела песню «Happy Birthday» на праздновании дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди, было продано на аукционе Julien’s Auctions в 2016 году в Лос-Анджелесе за $4,8 млн.

«Летящее» платье Мэрилин Монро, $5,6 млн

Платье Мэрилин Монро из комедии Билли Уайдера «Семь лет желания» стало визитной карточкой актрисы. При начальной оценке в $1 млн его конечная стоимость на аукционе составила $5,6 млн.

Колье Элизабет Тейлор, $11,8 млн

В 2011 году аукционный дом Christie’s устроил торги с вещами из уникальной коллекции актрисы. Одним из главных лотов стало колье из натурального жемчуга, проданное за $11,8 млн.