Индикаторы

Товарооборот уж не тот

Санкции, наложенные на Россию в 2014 году властями США и ЕС, а также ответные меры, принятые российским правительством, привели к тому, что товарооборот между нашей страной и остальным миром просел. Если в 2013 году он составлял, по данным ФТС, $842,2 млрд, то в 2015-м снизился до $525,8 млрд, а годом позже достиг «дна» — $468 млрд. Таким образом, всего за три года внешняя торговля России просела почти вдвое. И ее уровень до сих пор не вернулся к значениям докризисного уровня 2013–2014 годов — по итогам прошлого года он составил примерно $688 млрд.

Как изменилась внешняя торговля России, читайте в статье «Плоды импортозамещения».

Потеснили Auchan

В прошлом году в списке десяти крупнейших российских розничных сетей произошли изменения. Объединенная компания «М.Видео—Эльдорадо» заняла четвертое место в рейтинге с выручкой 357,1 млрд руб., что позволило ей обогнать Auchan. А испытывающая проблемы в России Metro опустилась с седьмой строчки на десятую, сократив оборот в финансовом году на 8%, до 203,3 млрд руб. Самой быстрорастущей остается сеть «Красное & белое», чья выручка в 2018 году выросла на 40%, до 301 млрд руб. В начале 2019 года стало известно о слиянии «Красного & белого» с сетями «Бристоль» и «Дикси».

Как работают бонусные программы в ритейле, читайте в статье «Приучение к лояльности».

Мотоциклы в цене

После недолгого спада продажи байков в России резко пошли вверх. Росту интереса к мототехнике, по мнению экспертов, способствуют такие негативные для автовладельцев факторы, как платные парковки (для мотоциклов парковки пока бесплатны), пробки и постоянный рост цен на бензин. Прогнозируется, что в этом году в стране будет продано порядка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 60% больше, чем в прошлом году, но вдвое меньше, чем пять лет назад.

Как правильно купить мотоцикл, читайте в статье «Байкерский сезон».

Ялта вместо Сочи

По оценкам аналитиков Domofond.ru, за последние три года аренда жилья в пик летних отпусков в Ялте подорожала на 13% и стала даже выше, чем в Сочи. Так, в апреле этого года сутки в жемчужине Крыма уже обходились в 2419 руб., тогда как в Сочи — 2096 руб. К концу лета цены могут традиционно взлететь еще на треть.

Стоит ли инвестировать в курортное жилье, читайте в статье «Курортный метр».