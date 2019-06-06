Байкерский сезон

В этом году спрос на мотоциклы в России особенно высок. Передвигаться на байках все удобнее. На что надо обращать внимание в первую очередь при покупке мотоцикла, разбирались «Деньги».

Независимо от прогноза синоптиков этот мотосезон в России будет жарким: продажи двухколесной техники в стране после падения в кризис резко пошли вверх. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года в стране будет продано порядка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 60% больше, чем в прошлом году. «Росту продаж и развитию рынка мототехники способствуют такие негативные для автовладельцев факторы, как платные парковки (для мотоциклов парковки пока бесплатны), пробки и постоянный рост цен на бензин»,— объясняет Елена Калитова, маркетолог мотосалона e-Kawasaki. Кроме того, по ее мнению, пересаживаться на мотоцикл уже не так страшно — культура вождения автовладельцев с каждым годом улучшается, они все больше привыкают к соседству двухколесных средств на дорогах и ведут себя осторожнее. В итоге многие пользователи воспринимают мотоцикл не как дорогую опасную игрушку, а как удобное и экономичное средство передвижения.

Спортбайк, эндуро или турер

Сейчас разброс цен на новые мотоциклы в России огромный — от 30 тыс. до 4 млн руб. Прежде всего стоимость байка зависит от его главной технической характеристики — объема двигателя. Как известно, двухколесные транспортные средства с объемом до 50 куб. см сейчас считаются мопедами, а модели с двигателями от 50 до 200 куб. см — это уже самые доступные по цене легкие мотоциклы (в среднем 30–300 тыс. руб.). Подороже (в среднем за 300–1 млн руб.) предлагаются средние мотоциклы с силовыми агрегатами 200–500 куб. м, ну а то, что выше, уже тяжелые байки в самой высокой ценовой категории (от 1 млн руб.).

Профессионалы делят еще мотоциклы на несколько ключевых категорий по типам использования. Любителям скорости предлагаются спортбайки. Последние модели спортивных мотоциклов обладают динамикой, которой нет даже у элитных гоночных автомобилей. Например, последняя обновленная модель Yamaha YZF-R1 (цена этим летом в России — 1,8 млн руб.) при весе 200 кг, объеме двигателя в 998 куб. см и мощности мотора 200 л. с. способна разгоняться до 100 км/ч за 3 сек., а максимальная скорость такой «ракеты» — 350 км/ч. Обязательное условие передвижения на спортбайке — хорошая дорога.

Любителям ездить по ровной трассе и штурмовать внедорожные участки стоит поинтересоваться иным типом мотоциклов. Такие мотоциклы носят название «эндуро», они обычно сконструированы из прочных стальных труб, их ключевые узлы и агрегаты защищены специальными приспособлениями — такой технике не страшны сотрясения и удары. Например, горячей новинкой в этом классе можно назвать новый мотоцикл BMW R 1250 GS с объемом двигателя 1254 куб. см, мощностью 136 л. с. (цена — 1,3 млн руб.). Производитель с помощью более жесткой рамы, нового двухцилиндрового надежного оппозитного двигателя, усовершенствованных тормозов и других усовершенствований постарался максимально приспособить эту модель для самых экстремальных путешествий.

Еще один вид мотоциклов, пользующийся растущим вниманием в России,— туристический класс «турер». Такие модели предназначены для дальних комфортных путешествий по хорошим дорогам. Эти лимузины мотоциклетного мира всегда будут в центре внимания хотя бы из-за внушительных размеров — до 3 м в длину — и веса до 500 кг. Лидер этого сегмента Harley-Davidson в этом году представляет в России одну из своих флагманских моделей Road Glide Ultra (объем двигателя — 1745 куб. см, цена — от 2,6 млн руб.), который с длиной в 2,6 м, весом в 400 кг имеет множество приспособлений для дальних путешествий: от удобного круиз-контроля и вместительного багажного отделения до встроенной музыки и ручек с подогревом.

Так же как в автомобильной промышленности, технологии выпуска мотоциклов динамично развиваются, в нынешнем сезоне у современных байков можно обнаружить много интересных опций. «У мотоциклов Kawasaki в 2018–2019 модельных годах появились такие обновления, как электронно-управляемая подвеска, коммуникация мотоцикла со смартфоном через мобильное приложение и возможность настраивать через него подвеску, просматривать отчеты о поездке, интервалы по сервисному обслуживанию, а также такие дополнительные функции, как просмотр уведомлений о звонках с экрана новой приборной TFT-панели с адаптивным освещением»,— отмечает Елена Калитова. А еще флагманские мотоциклы получили такие обновления, как адаптивные огни на боковых обтекателях, которые сами загораются при наклоне мотоцикла, а также высокопрочное лакокрасочное покрытие, самовосстанавливающееся после мелких повреждений.

Самые популярные марки подержанных мотоциклов и цены на них по регионам России Регион Марка Средняя цена (руб.) Динамика цены за год Барнаул Racer 75 920 61% Волгоград Suzuki 277 677 -4% Воронеж Honda 271 728 23% Екатеринбург Yamaha 249 071 2% Ижевск Yamaha 320 106 37% Иркутск Kawasaki 172 101 -14% Казань Honda 245 068 17% Краснодар Honda 287 634 3% Красноярск Yamaha 201 361 -20% Москва Honda 288 961 0% Нижний Новгород Honda 264 833 10% Новосибирск Honda 217 253 -13% Омск Yamaha 248 266 19% Пермь Honda 208 532 3% Ростов-на-Дону Honda 263 738 -9% Самара Honda 292 055 7% Санкт-Петербург Honda 289 184 9% Саратов Kawasaki 198 613 -5% Тольятти Yamaha 370 361 11% Тюмень Honda 242 563 16% Ульяновск Honda 232 330 3% Уфа Honda 227 622 9% Челябинск Honda 257 891 20% Вся Россия Honda 247 035 5% открыть таблицу в новом окне Источник: Avito.ru.

«Недавно компания Bosh представила новую инновационную систему бокового подруливания, которая позволяет без помощи водителя выровнять мотоцикл и вернуть его на правильную траекторию движения»,— рассказывает Анна Уткина, руководитель пресс-службы компании «Автоспеццентр». Из других интересных инноваций этого сезона, по ее мнению, стоит отметить шлем Feher ACH-1 с системой кондиционирования, которая охлаждает голову мотоциклиста до оптимальной температуры и создает климат внутри шлема, комфортный для человека.

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Фото: Reuters

Отличаются также мотоциклы и по маркам. По статистике, лидером продаж новых байков в России является немецкая BMW. По данным «Автостата», в прошлом году у нас в стране было продано 1,8 тыс. двухколесных машин этой марки, что на 23% больше, чем в 2017 году, и в целом BMW занимает 20% всего российского рынка новых мотоциклов. К слову, BMW не обязательно дорогие мотоциклы. Цена моделей этой марки в России сейчас начинаются от 380 тыс. руб.— за такую цену, например, предлагается модель G310GS, которая оснащается очень скромным одноцилиндровым мотором с объемом в 313 куб. см мощностью 34 л. с. В среднем в этом году спортивные мотоциклы BMW класса «суперспорт» (S1000RR) стоят 1,4 млн руб., эндуро (F750GS, R1200GS) можно приобрести за 755 тыс.—1,3 млн руб., а внушительные комфортные туреры типа BMW K1600GT — за 1,7 млн руб.

Второе место на отечественном мотоциклетном рынке занимает российский производитель мотоциклов Racer, который под этой маркой в Барнауле выпускает из китайских, японских и прочих комплектующих мотоциклы разных типов. Мотоциклы Racer присутствуют в самом нижнем ценовом сегменте, конкурируют со множеством китайских марок (Lifan, Zongshen, Qinqqi и др.) и прежде всего выигрывают по стоимости. Например, модель Trophy RC110N с мотором в 110 «кубиков» (мощность — 7,8 л. с.) можно сейчас купить за 45 тыс. руб. Такой мотоцикл сверхвысокой динамикой и иными сверхординарными характеристиками порадует вряд ли. Быстрое передвижение обеспечит модель подороже — RC250XZR с мотором в 270 куб. см и мощностью в 26 л. с. по цене в 135 тыс. руб.

Ведущие марки мотоциклов на российском рынке (шт.) N Марка 2018 2017 Изменение (%) Доля на рынке (%) 1 BMW 1886 1535 22,9 20 2 Racer 1011 839 20,5 10,7 3 Bajaj 984 383 156,9 10,4 4 Harley-Davidson 893 642 39,1 9,5 5 Yamaha 659 431 52,9 7 6 Honda 643 508 26,6 6,8 7 Kawasaki 573 661 -13,3 6,1 8 KTM 375 425 -11,8 4 9 Truimph 215 154 39,6 2,3 10 Ducati 208 256 -18,8 2,2 Всего по России 9437 7248 30,2 100 открыть таблицу в новом окне Источник: «Автостат».

Третье место по продажам в России у нового игрока отечественного рынка — индийской компании Bajaj. Эти мотоциклы уже подороже отечественных. За цену от 100 тыс. руб. можно получить модель со средними характеристиками — например, Bajaj Avenger 220 c мотором 219 куб. см и мощностью 19 л. с. (цена — 160 тыс. руб.). Четвертое место сумел отстоять американский Harley-Davidson (893 шт.; +39,1%), а замыкает пятерку лидеров рынка японская Yamaha (659 шт.; +52,9%). В десятку самых продаваемых новых мотоциклов вошли еще Honda, Kawasaki, KTM, Triumph и Ducati.

Байки с пробегом

Помимо продаж новых мотоциклов в России бурно растет и реализация подержанных байков. «На вторичном рынке сегодня приобрести мотоцикл можно существенно дешевле»,— констатирует Сергей Крыжановский, руководитель проектов группы компаний SRG. По его мнению, на сегодняшний день приобрести хороший подержанный мотоцикл может любой среднеобеспеченный житель. К примеру, стоимость мощного спортбайка Kawasaki Ninja 1997 года выпуска сейчас составляет около 150 тыс. руб. Аналогична и стоимость кастомного Honda Steed 400 — цена на такой мотоцикл начинается от 120 тыс. руб.

По данным портала Avito.ru, средняя цена подержанного мотоцикла в России сегодня составляет 169 тыс. руб., причем за год удорожание составило только 1%. Дешевле всего мотоциклы продают в Ульяновске (129 тыс. руб.), а дороже — в Москве (272 тыс. руб.). Что же касается марок, то наиболее популярным подержанным мотоциклом в России является Honda, которая стоит в среднем 247 тыс. руб. Она держит первое место по спросу в 14 крупнейших городах страны. В пяти городах лидером стала Yamaha, в двух — Kawasaki, в Волгограде — Suzuki, а в Барнауле — Racer.

Подержанный мотоцикл, разумеется, нужно приобретать особенно внимательно. «Спокойнее покупать подержанный мотоцикл в салоне, но можно и у частников с определенными мерами предосторожностями»,— советует Елена Калитова. При покупке у частников, по ее мнению, есть шанс остаться обманутым: «Вас могут попросить внести предоплату, а мотоцикл вы так и не увидите. Такое, к сожалению, бывает очень часто. Если вы все же решили купить поддержанный мотоцикл у предыдущего владельца, обязательно перед покупкой свозите его в официальный сервисный центр и проверьте на предмет неисправностей, это вопрос вашей безопасности и ваших денег».

Самые популярные марки подержанных мотоциклов и цены на них по регионам России Регион Марка Средняя цена (руб.) Динамика цены за год Барнаул Racer 75 920 61% Волгоград Suzuki 277 677 -4% Воронеж Honda 271 728 23% Екатеринбург Yamaha 249 071 2% Ижевск Yamaha 320 106 37% Иркутск Kawasaki 172 101 -14% Казань Honda 245 068 17% Краснодар Honda 287 634 3% Красноярск Yamaha 201 361 -20% Москва Honda 288 961 0% Нижний Новгород Honda 264 833 10% Новосибирск Honda 217 253 -13% Омск Yamaha 248 266 19% Пермь Honda 208 532 3% Ростов-на-Дону Honda 263 738 -9% Самара Honda 292 055 7% Санкт-Петербург Honda 289 184 9% Саратов Kawasaki 198 613 -5% Тольятти Yamaha 370 361 11% Тюмень Honda 242 563 16% Ульяновск Honda 232 330 3% Уфа Honda 227 622 9% Челябинск Honda 257 891 20% Вся Россия Honda 247 035 5% открыть таблицу в новом окне Источник: Avito.ru.

«При покупке мототехники с пробегом следует придерживаться некоторых правил,— говорит Анна Уткина.— Мототехнику необходимо выбирать из нескольких предложений. Не стоит обращать внимание на транспортные средства с сильно заниженным ценником. Стоит уточнить информацию о том, как эксплуатировался и хранился мотоцикл. Особое внимание стоит уделить документации: произвести сверку номерных агрегатов мотоцикла, убедиться в том, что транспортное средство снято с учета и не числится в угоне».

Простые советы

Прежде чем выезжать на мотоцикле, нужно научиться хорошо на нем ездить. «Первый и важнейший шаг — сначала необходимо полноценно обучиться езде на мотоцикле в качественной школе у хорошего инструктора. Если владелец мотоцикла — новичок, ему стоит адекватно оценивать свои возможности и на первые год-два выбрать маломощную технику,— говорит Максим Белоусов, руководитель подразделения продаж мотоциклов BMW компании "Авилон".— Дальше уже при наличии опыта нужно определить для себя, зачем нужен мотоцикл: для мотопутешествий на дальние расстояния, городской езды или офроуд. При покупке необходимо остановить свой выбор на бренде, который имеет представительство в России, сервисное обслуживание у дилеров, гарантию, доступность запчастей и так далее».

Важно обратить внимание на марку и страну производителя. «Если вы хотите, чтобы мотоцикл служил вам долго, без особых проблем и потом был выгодно продан, выбор стоит делать в пользу новых мотоциклов японских и европейских производителей,— советует Елена Калитова.— При этом цена их обслуживания, расходников и запчастей напрямую будет коррелировать с ценой мотоцикла и объемом двигателя. Малолитражные обслуживать дешевле. Китайский мотоцикл, конечно, подкупает своей ценой, но качество деталей, электроники, сборки и срок эксплуатации будут значительно ниже. За один-два года использования его цена сильно упадет даже при хорошем обслуживании».

Что же касается потери цены мотоцикла в процессе эксплуатации, то разные типы этой техники имеют разную остаточную стоимость. «Менее всего теряют в цене мотоциклы классического стиля. Допустим, Harley-Davidson,— говорит Ольга Хрипченко, партнер компании Rebridge Capital.— Спортивные мотоциклы занимают второе место. Сильнее всего теряют в цене так называемые кастомные экземпляры — с уникальным тюнингом. Тенденции на рынке явно показывают, что покупатели на вторичном рынке не интересуются такими моделями. Так что при покупке мотоцикла индивидуальной сборки стоит быть готовым к тому, что при перепродаже он очень сильно потеряет в цене».

Георгий Алексеев