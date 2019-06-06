Плоды импортозамещения

Санкции, наложенные на Россию в 2014 году властями США и ЕС, а также ответные меры, принятые российским правительством, привели к тому, что товарооборот между нашей страной и остальным миром сильно просел. Если в 2013 году он составлял, по данным ФТС, $842,2 млрд, то в 2015-м снизился до $525,8 млрд, а годом позже достиг «дна» — $468 млрд. Таким образом, всего за три года внешняя торговля России просела почти вдвое. И ее уровень до сих пор не вернулся к значениям докризисного уровня 2013–2014 годов — по итогам прошлого года он составил примерно $688 млрд.

Очевидно, что России пришлось подстраиваться под новые условия и находить новых торговых партнеров в тех сферах, где еще вчера доминировали европейские и американские товары. Данные по товарообороту с отдельными странами наглядно демонстрируют, как Россия повернулась к Востоку в попытке восполнить возникшую нишу. И главными бенефициарами (и вообще единственными из топ-20 торговых партнеров России) в сложившейся ситуации стали Китай и Индия. Только с ними наша страна наращивала товарооборот за эти годы. Китайская Народная Республика, которая и до наложения антироссийских санкций западными странами была главным торговым партнером России, еще больше укрепила связи с нашей страной: товарооборот между двумя странами за четыре года вырос почти на $20 млрд — до $108,3 млрд. Индия занимает всего лишь 17-ю строчку среди торговых партнеров России, тем не менее за четыре года оборот между странами увеличился на $1,5 млрд — до $11 млрд.

Отдельные европейские страны и даже США сумели подняться в этом рейтинге торговых отношений с Россией, но в абсолютных цифрах торговля российских компаний с этими странами заметно сократилась. Так, например, Германия закрепилась на втором месте вслед за Китаем, но если в 2014 году ее товарооборот с Россией составлял $70,1 млрд, то по итогам 2018 года — уже менее $60 млрд. По понятным причинам резко снизились и торговые контакты между Москвой и Киевом: в 2014 году Украина входила в десятку крупнейших торговых партнеров России с $27,8 млрд, теперь же этот показатель составляет всего $15 млрд, а сама страна оказалась на 13-м месте.

Второй способ выйти из сложившейся ситуации — это налаживание собственного производства, которое стимулировалось под маркой «импортозамещения». Самый яркий пример — госкомпании перешли на закупки отечественного оборудования и программного обеспечения. С 1 января 2016 года при закупке программного обеспечения для госнужд заказчик должен отдавать приоритет российским разработкам, которые включены в Единый реестр отечественного ПО. Особенно это касается стратегически важных отраслей — военно-промышленный, топливно-энергетический комплексы и других. В результате, по данным Минэнерго, доля отечественной продукции в закупках крупнейших госкомпаний ТЭК выросла с 50–60% в 2014 году до 85–95% по итогам прошлого года.

По данным Росстата, с 2014 года выросли объемы производства практически всех импортозамещающих пищевых продуктов, за исключением сыров и колбасных изделий. Производство отечественных колбас держалось на уровне 2014 года два года, но в итоге все же снизилось примерно на 10%. А российского сыра стало меньше на 5,2%. Впрочем, и доля импорта в этих категориях продуктов тоже заметно снизилась, а значит, сыров и колбас на прилавках магазинов просто стало меньше.

Кирилл Сарханянц, информационный центр “Ъ”