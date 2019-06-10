Рынок труда и парадоксов Снижается все: и число работающих, и число безработных, и число желающих работать, и потребность в работниках

Впервые в современной России проведено масштабное исследование отечественного рынка труда. Оно проводилось по заказу Пенсионного фонда России с привлечением большой группы ученых и экспертов НИИ медицины труда РАН, МГЮА им. Кутафина, ООО «Институт труда» и Академии труда и социальных отношений. Публикация намечена на конец июня, но «Огоньку» уже удалось ознакомиться с исследованием. Признаемся: оно впечатляет.

Александр Трушин

Россия — страна парадоксов. Казалось бы, давно надо к этому привыкнуть и перестать одной цифрой проверять другую, одно исследование другим… Но нет, мы упорно пытаемся выстроить логическую систему, хотя уложить в ее прокрустово ложе отечественную статистику не может даже Росстат, у которого рост зарплат органично сочетается с наступающей бедностью. И вот на минувшей неделе появилась очередная загадка от того же Росстата. Итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на вторую неделю апреля 2019 года показали снижение количества занятых в экономике на 908 тысяч человек (по сравнению с апрелем 2018 года). Минус 1,26 процента — это максимальный темп падения с 2013 года. Время бить тревогу?

Ничуть: согласно статистике ведомства, при этом количество безработных в возрасте от 15 до 72 лет… уменьшилось на 156 тысяч человек. И в сухом остатке — отрадная стабильность: в процентном отношении уровень безработицы не изменился — 4,8 процента. И это еще не все чудеса. Численность экономически активного населения (людей, имеющих или желающих иметь самостоятельный источник существования) сократилась на 1,064 млн человек. Минус 1,4 процента — такого еще не бывало в этом веке! Кризис? Коллапс? Как бы не так — потребность предприятий в рабочей силе в апреле этого года была лишь на 2,9 процента больше, чем год назад. Это наименьший прирост с момента окончания кризиса 2015 года…

«Коммерсантъ» на прошлой неделе со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что в I квартале текущего года сократился совокупный спрос на рабочие места со стороны работников — и это при снижении уровня безработицы. Возможно, пишет газета, это индикатор будущего спада экономической активности.

В общем, снижается все: и число работающих, и число безработных, и число желающих работать, и потребность предприятий и компаний в работниках.

Казалось бы, если потребность в рабочей силе не растет, то численность безработных должна увеличиваться. А она падает. Если безработных в абсолютных числах становится меньше и количество занятых в экономике тоже сокращается, то почему уровень безработицы в процентах остается незыблемым?

Любую другую экономику такая несбалансированность разнесла бы в клочья. Но у нас, похоже, один негатив гасит другой. Неужели это и есть отечественный способ борьбы с кризисными явлениями?