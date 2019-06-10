Сплошной минус

Все показатели российского рынка труда одновременно ушли в минус. Такого до сих пор не наблюдалось
75 млн 015 тысяч человек
— такова численность рабочей силы в апреле 2019 года. По сравнению с апрелем прошлого года она сократилась на 1 млн 049 тысяч человек
73,3 млн человек
составил совокупный спрос на рабочие места (спрос работодателей на работников) в I квартале 2019 года, что на 600 тысяч меньше, чем год назад
На 908 тысяч человек
сократилось с апреля 2018 по апрель 2019 года число занятых в экономике в возрасте от 15 лет и старше
На 156 тысяч человек
снизилась безработица в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018-го
На 1,26%
снизился уровень занятости (число занятых к численности населения) за год к апрелю 2019 года
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