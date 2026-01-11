США и Россия предпочли не обострять

9 января США освободили двух россиян из экипажа танкера Marinera, который был захвачен в Северной Атлантике двумя днями ранее. Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, приветствовавшая решение США. Таким образом, инцидент, который грозил едва ли не повторением Карибского кризиса 1962 года, оказался исчерпан. Это, однако, не значит, что в рамках тотальной морской блокады Венесуэлы США откажутся от захвата других танкеров теневого флота, подозреваемых в нарушении американских санкций.

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters За несколько часов до захвата нефтяной танкер, изначально шедший под флагом Панамы и зарегистрированный под названием Bella 1, поменял флаг на российский и получил новое название Marinera

Спецназ ВМС США высадился на борт нефтяного танкера Marinera 7 января, когда судно находилось в международных водах в северной части Атлантического океана, между Исландией и Британией. Основанием стали подозрения в нарушении американских санкций на транспортировку нефти из Ирана и Венесуэлы. По некоторым данным, за несколько часов до захвата нефтяной танкер, изначально шедший под флагом Панамы и зарегистрированный под названием Bella 1, поменял флаг на российский и получил новое название — Marinera.

Незадолго до высадки на борт танкера десанта США СМИ сообщили, что на помощь ему направляются корабли российского ВМФ, в частности подводная лодка. «Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно»,— заявил позднее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Впрочем, свое неудовольствие в связи с действиями США в Москве все же высказали.

Минтранс России сообщил, что разрешение на плавание под флагом РФ было выдано захваченному танкеру еще в декабре прошлого года «на основании российского законодательства и норм международного права», а его захват противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Ту же мысль, но в более резкой форме, высказал и заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что танкер попал под временный флаг РФ, поскольку искал защиты от американских санкций. Господин Медведев назвал действия США «преступным захватом гражданского судна».

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, суда в открытом море пользуются свободой судоходства и находятся под исключительной юрисдикцией государства своего флага. Абордаж судна без согласия является законным лишь в исключительных случаях, таких как пиратство, отсутствие на судне флага, преследование по горячим следам за некое правонарушение или по мандату ООН. США не ратифицировали этот документ.

Впрочем, сильно нагнетать атмосферу в Москве не стали, а занялись решением задачи освобождения из плена двух российских моряков, оказавшихся в составе экипажа танкера (куда входили также граждане Украины и Грузии).

МИД России потребовал от США гуманно относиться к россиянам и разрешить им вернуться домой. Американцы так и поступили. 9 января представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что глава Белого дома лично распорядился освободить двух россиян.

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США»,— заявила госпожа Захарова.

Что показательно, других членов того же экипажа, в том числе 17 граждан Украины (их нахождение на судне позднее подтвердило посольство Украины в США), оставили под стражей. По заявлениям пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, всех их ждет суд.

История с Marinera стала лишь одним из многочисленных случаев захвата американцами судов, входящих в состав теневого флота, перевозящего венесуэльскую нефть вопреки наложенным американцами в 2019 году санкциям.

После первого и крайне резонансного захвата Штатами нефтяного танкера Skipper в начале декабря 2025 года и объявленной вслед за этим «полной и всеобъемлющей» блокады всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее, многие судовладельцы решили на время притаиться. Тем не менее нашлись и те, кто был готов рисковать, — по данным ряда СМИ, в начале января от берегов Венесуэлы отошли примерно 15–16 нефтяных танкеров. По информации The New York Times, большинство из них направились в Атлантический океан, в сторону Африки и Европы.

Но достичь пункта назначения удалось из них не всем. На минувшей неделе Штатам удалось перехватить еще два судна — шедший под панамским флагом супертанкер M Sophia и танкер Olina под флагом Сан-Томе и Принсипи, который, по данным WSJ, перевозил российскую нефть.

Ирэна Шекоян