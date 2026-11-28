У берегов Йемена пираты захватили грузовое судно
Вооруженные люди захватили грузовое судно у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным управления, инцидент произошел в 64 морских милях (около 119 км) к юго-западу от йеменского портового города Бальхафа. Некие вооруженные люди поднялись на борт и взяли судно под свой контроль.
Компетентные органы уведомлены о происшедшем. Они, в частности, оповестили об опасности суда, находящиеся поблизости, и рекомендовали им соблюдать предусмотренные для таких случаев меры предосторожности.