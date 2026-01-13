Великобритания берет суда на прицел
Сможет ли Лондон перехватывать танкеры теневого флота
Великобритания готова использовать Вооруженные силы для захвата танкеров теневого флота. Как пишет BBC, Министерство обороны подготовило юридические основания, которые дадут правительству полномочия «наращивания действий в отношении судов». Прецедентом послужил захват США танкера Marinera, который шел под российским флагом. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
Британские чиновники ссылаются на закон о санкциях и противодействии отмыванию денег, который был принят в 2018 году. Формально он дает стране право останавливать, конвоировать и арестовывать суда, которые нарушают режим ограничений в отношении России, и привлекать их к ответственности. Подобное вмешательство вынудит бизнес еще раз взвесить риски, уверен партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Великобритания предусмотрела наказание вплоть до уголовного: штрафы, задержание и арест судна. Естественно, судовладелец будет думать, что ему выгоднее, идти ли на сделку с Россией, на которой можно заработать хорошие деньги, но рискнуть, или ввозить потихоньку какой-то другой груз».
Правительство Великобритании планирует применять новый правовой механизм к любым судам, которые находятся под санкциями. К таковым Лондон относит и Marinera. Танкер задержали 7 января вооруженные силы США. Впрочем, подобные действия будут идти в разрез с международным морским правом, продолжает Илья Рачков:
«Англия может придумать себе какие угодно правила, точно так же, как и Россия. Но и над Англией, и над Россией в этом смысле есть Конвенция ООН по морскому праву, которая все это довольно четко регулирует.
То есть если британские власти какому-то танкеру приказали остановиться, его обыскали, и никаких следов пиратства, работорговли, незаконного вещания обнаружено не было, то его должны отпустить. Если этого сделано не будет, а, например, судно отбуксируют в какой-то свой порт, дальше государство флага на основании этой Конвенции может требовать так называемого незамедлительного освобождения».
После захвата российского танкера в северной части Атлантического океана Еврокомиссия разрешила каждой стране ЕС самостоятельно решать, следовать ли примеру США. Независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов уверен, что действия Евросоюза и Соединенного Королевства приведут к эскалации: «Великобритания может осуществлять точечные операции практически во всех ключевых логистических точках мира. Это и Суэцкий канал, это и Балтика, выходы в Северное море. Если те, кто могут захватывать суда, посчитают, что товар на этом судне под вопросом, они это сделают. И здесь уже вопрос в другом: команда судна может защищаться? Если да, то в какой-то момент экипаж откроет огонь».
Так что в Атлантике в ближайшее время будет напряженно, уверены эксперты. Вашингтон заявил, что продолжит захватывать танкеры из Венесуэлы, если у тех не будет разрешения американской администрации. Трейдеры Vitol и Trafigura уже таковое получили и продолжили торговлю с Индией и Китаем, сообщил Bloomberg. Тем временем американский военно-морской флот сохраняет блокаду в Карибском море.