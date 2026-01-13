Великобритания берет суда на прицел

Великобритания готова использовать Вооруженные силы для захвата танкеров теневого флота. Как пишет BBC, Министерство обороны подготовило юридические основания, которые дадут правительству полномочия «наращивания действий в отношении судов». Прецедентом послужил захват США танкера Marinera, который шел под российским флагом. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls / Reuters Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британские чиновники ссылаются на закон о санкциях и противодействии отмыванию денег, который был принят в 2018 году. Формально он дает стране право останавливать, конвоировать и арестовывать суда, которые нарушают режим ограничений в отношении России, и привлекать их к ответственности. Подобное вмешательство вынудит бизнес еще раз взвесить риски, уверен партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Великобритания предусмотрела наказание вплоть до уголовного: штрафы, задержание и арест судна. Естественно, судовладелец будет думать, что ему выгоднее, идти ли на сделку с Россией, на которой можно заработать хорошие деньги, но рискнуть, или ввозить потихоньку какой-то другой груз».

Правительство Великобритании планирует применять новый правовой механизм к любым судам, которые находятся под санкциями. К таковым Лондон относит и Marinera. Танкер задержали 7 января вооруженные силы США. Впрочем, подобные действия будут идти в разрез с международным морским правом, продолжает Илья Рачков:

«Англия может придумать себе какие угодно правила, точно так же, как и Россия. Но и над Англией, и над Россией в этом смысле есть Конвенция ООН по морскому праву, которая все это довольно четко регулирует.

То есть если британские власти какому-то танкеру приказали остановиться, его обыскали, и никаких следов пиратства, работорговли, незаконного вещания обнаружено не было, то его должны отпустить. Если этого сделано не будет, а, например, судно отбуксируют в какой-то свой порт, дальше государство флага на основании этой Конвенции может требовать так называемого незамедлительного освобождения».

После захвата российского танкера в северной части Атлантического океана Еврокомиссия разрешила каждой стране ЕС самостоятельно решать, следовать ли примеру США. Независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов уверен, что действия Евросоюза и Соединенного Королевства приведут к эскалации: «Великобритания может осуществлять точечные операции практически во всех ключевых логистических точках мира. Это и Суэцкий канал, это и Балтика, выходы в Северное море. Если те, кто могут захватывать суда, посчитают, что товар на этом судне под вопросом, они это сделают. И здесь уже вопрос в другом: команда судна может защищаться? Если да, то в какой-то момент экипаж откроет огонь».

Так что в Атлантике в ближайшее время будет напряженно, уверены эксперты. Вашингтон заявил, что продолжит захватывать танкеры из Венесуэлы, если у тех не будет разрешения американской администрации. Трейдеры Vitol и Trafigura уже таковое получили и продолжили торговлю с Индией и Китаем, сообщил Bloomberg. Тем временем американский военно-морской флот сохраняет блокаду в Карибском море.

Анжела Гаплевская