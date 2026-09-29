У берегов Сомали освободили захваченный пиратами танкер Eureka

Сомалийские пираты освободили танкер с нефтепродуктами MT Eureka под флагом Того, который удерживали со 2 мая. Об этом сообщает издание The Daily Somalia со ссылкой на источники.

Танкер удерживали у побережья региона Каркар самопровозглашенной области Пунтленд. Около 30 вооруженных пиратов покинули судно. Перед тем как скрыться, они повредили танкер и подожгли его отдельные части. Всех 12 членов экипажа — граждан Египта и Индии — пираты передали местной общине. Никто из удерживавшихся в плену моряков не пострадал.

Пираты захватили танкер 2 мая около йеменского порта Кана. Судно было загружено 20,4 тыс. баррелей нефти. За прошедшие месяцы значительную часть топлива откачали и продали.

Захватчики освободили судно после операции Морской полиции Пунтленда по освобождению другого танкера. Сегодня силовики отбили судно Honour 25 под флагом Палау, нанеся точечные удары по пиратским группировкам. Танкер с 17 членами экипажа удерживался с 21 апреля. Полиция отмечает, что при столкновении несколько пиратов получили ранения.

9 сентября власти Пунтленда сообщили о начале «беспощадных» операций против пиратов. 25 сентября военные в результате операции освободили танкер Sibu 1. Как отмечается, в руках пиратов в прибрежных водах Сомали остается судно Asana, захваченное 17 июля.