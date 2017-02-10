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Главные анонсы 24 июня
21/06
Индустриальный парк «Новосемейкино» появится в Самарской области
21/06
В Оренбуржье на один день запретят продажу алкоголя
21/06
Около 1,8 млрд рублей получат семьи с детьми в Оренбуржье в 2019 году
21/06
Синоптики обещают дожди с грозами в Самарской области
21/06
В Самарской области запрещено продавать алкоголь из-за празднования выпускных вечеров
21/06
В Самаре двух полицейских подозревают в попустительстве в незаконной игорной деятельности
21/06
Жителям Самары повысили плату за воду
20/06
Денис Паслер поручил отремонтировать сельскую школу после обращения жителей к президенту
20/06
В Оренбуржье организована проверка после обращения к президенту об отсутствии ремонта в школе
20/06
На восстановление леса по нацпроекту «Экология» в Оренбуржье выделено 68 млн рублей
20/06
Владимир Путин обещал разобраться с отсутствием ремонта в школе в Оренбуржье
20/06
Самарские полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли
20/06
Житель Самарской области пожаловался Владимиру Путину на зарплату в 10 тыс. рублей
20/06
Защита обвиняемой во взятке самарского полковника Веры Рабинович обжалует арест
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Тема
(обновлено: 23.06.2019)
Деятельность «Тольяттиазота»
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Предприятие требует возобновить транзит продукции по территории Украины
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ТоАЗ выиграл на Украине
Предприятие доказало в суде незаконность украинской надбавки за транзит аммиака
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Евгению Седыкину, пытавшемуся захватить предприятие, предъявлено обвинение по трем статьям
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В Самаре прошел традиционный фестиваль близнецов
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На площадь Куйбышева вышли 27 воинских парадных расчета и 86 единиц техники
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Авто
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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