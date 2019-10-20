Защита заявила о дискриминации

В Самаре продолжается рассмотрение жалоб в апелляционном порядке по громкому уголовному делу «Тольяттиазота». Участники процесса заявили о нарушениях прав иностранных гражданских ответчиков, которые не были извещены в установленном законом порядке ни о рассмотрении уголовного дела и гражданского иска в суде первой инстанции, ни о рассмотрении жалоб в апелляции. Представители гражданских ответчиковходатайствовали о необходимости возвращения уголовного дела в суд первой инстанции для устранения препятствий рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Однако судейская коллегия приняла решение продолжить рассмотрение дела.

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение жалоб по делу «Тольяттиазота» в апелляционном порядке. Предыдущее заседание, намеченное на 8 октября, было отложено из-за невручения апелляционных жалоб участникам процесса и не переведенных на иностранные языки документов для гражданских ответчиков. Судебная коллегия под руководством судьи Ксении Мельниковой постановила, что заседания будут проходить в ежедневном режиме с 17 октября по 17 декабря 2019 года.

Представители гражданских ответчиков – компаний «Ародоет Энтерпрайзиc Лимитед» и «Томет» заявили ходатайства о снятии уголовного дела с рассмотрения в Самарском областном суде и возврате в Комсомольский районный суд г. Тольятти для устранения многочисленных препятствий рассмотрения в апелляционной инстанции.

Все защитники поддержали указанные ходатайства, представители потерпевшего «Тольяттиазота», в свою очередь, обратили внимание судейской коллегии и на серьезные нарушения, допущенные при разбирательстве в Комсомольском районном суде Тольятти. «Суд первой инстанции, невзирая на ранее направленные в соответствии с законом через Министерство юстиции России уведомления иностранным юридическим лицам – гражданским ответчикам о их вызове в судебный процесс на даты начиная с 11 июля 2019 года, не дожидаясь назначенных дат вызова, рассмотрел дело по существу и постановил приговор уже 5 июля. Таким образом, судья фактически ввел иностранных гражданских ответчиков в заблуждение, то есть обманул их, вызвав их в суд на даты уже после окончания судебного процесса. Это является глобальным нарушением, влекущем безусловную отмену удовлетворенного гражданского иска. В суде апелляционной инстанции также происходят нарушения закона, поскольку приговор суда и апелляционные жалобы иностранным гражданским ответчикам направлялись не Министерством юстиции РФ, а посредством гражданского истца «Уралхим», как и вызовы в судебное разбирательство апелляционной инстанции. Мы считаем, что уголовное дело подлежит снятию с рассмотрения и передаче в суд первой инстанции для устранения этих нарушений», – заявил представитель «Тольяттиазота» Денис Симачев.

Адвокат Евгения Королева Вячеслав Яблоков отметил, что наблюдает дискриминацию по национальному принципу. «Представители других государств, представители иностранных гражданских ответчиков, не имеют возможности ознакомиться со всеми материалами дела на родном языке. Они говорят, что не получили необходимые документы. На предыдущем судебном заседании рассматривался вопрос, были ли вручены дополнительные жалобы всем участникам процесса. На основании отсутствия документов у ряда адвокатов заседание было отложено. Когда такая же проблема возникла у иностранных гражданских ответчиков, логика суда должна быть идентичной», – резюмировал господин Яблоков.

Несмотря на ходатайства адвокатов и гражданских ответчиков, в апелляционном суде приняли решение не откладывать заседания. Судейская коллегия посчитала, что представители иностранных гражданских ответчиков смогут получить перевод всех необходимых документов после окончания заседания 17 октября и, ознакомиться с ними и подготовиться к процессу до утра 18 октября. Оснований для снятия дела с апелляционного рассмотрения и возвращения его в Комсомольский районный суд Тольятти судьи областного суда также не обнаружили.

По заявленным нарушениям суда первой инстанции, прозвучавших как со стороны защиты, так и от представителей потерпевшего «Тольяттиазот», апелляционная инстанция приняла решение отложить оценку данных доводов до принятия решения по приговору в целом, поскольку были поставлены вопросы по отмене как приговора, так и гражданского иска.

Напомним, что судебный процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года по июль 2019 года. Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет, с удовлетворением беспрецедентного гражданского иска «Уралхим» на рекордную сумму более 87 млрд. руб.

Согласно официальной позиции «Тольяттиазота», «приговор является явной судебной ошибкой». По мнению руководства предприятия, уголовное дело, по которому постановлен приговор, является результатом корпоративного конфликта, развернутого миноритарными акционерами – АО «ОХК «Уралхим» и Евгением Седыкиным, ранее осужденным за попытку рейдерского захвата тольяттинского химического предприятия.

В приговоре Комсомольского районного суда Тольятти содержится утверждение, что вся продукция ОАО «Тольяттиазот» (аммиак и карбамид), реализованная компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в 2007-2012 гг., является похищенной, а денежные средства, поступившие на счета «Тольяттиазот» от «Нитрохем» в размере более 65,5 млрд руб., якобы поступили в распоряжение преступной группы.

Согласно позиции химического предприятия, «аммиак и карбамид реализовывались по официальным договорам с компанией "Нитрохем Дистрибьюшн АГ", полученные денежные средства (почти в два раза превышающие затраты на производство продукции) поступали в распоряжение общества и расходовались на его нужды». Представители «Тольяттиазота» также сообщали о многочисленных ошибках экспертов, необоснованное заключение которых по стоимости продукции предприятия было положено в основу обжалованного приговора суда.

“Ъ” продолжает следить за развитием событий.

Андрей Сазонов