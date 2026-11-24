Справка

Иск против «Уралхима» и других лиц был подан в ноябре 2016 года — на завершающем этапе расследования в России уголовного дела о мошенничестве на АО «Тольяттиазот». Истцы, получившие около 70% акций предприятия в доверительное управление и скрывавшие в ирландском суде конечных бенефициаров, заявляли о якобы имевшем сговоре с целью лишения их акций или выгод от участия в капитале производственного предприятия.

В 2019 году Комсомольский районный суд г. Тольятти установил, что эти оффшорные компании использовались С. В. Махлаем, В. Н. Махлаем и владельцем швейцарской компании Ameropa AG Э. Циви для сокрытия собственников акций и вывода прибыли. Суд признал их и еще двоих фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорил их к срокам от 8 до 9 лет лишения свободы и обязал возместить ущерб: 77,3 млрд рублей в пользу «Тольяттиазота» и 10,3 млрд рублей — в пользу «Уралхима».