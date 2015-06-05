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16:27
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
13:39
Митинг против «беспредела угольщиков» в Кузбассе собрал около 150 человек
13:26
«Горкунов» готов вложить в модернизацию тепличного комплекса «Индустриальный» 400 млн рублей
13:02
Скорая медпомощь Алтайского края перейдет под управление единой диспетчерской службы
12:15
Новосибирец прописал в своей двухкомнатной квартире 86 мигрантов
12:07
Независимые депутаты получили посты в руководстве парламента Алтая
09:57
Лже-сотрудница СКР получила условный срок за мошенничество
08:51
Прокуратура уличила рудник «Норникеля» в сокрытии несчастного случая с горняком
08:43
Стал известен временный глава Черепановского района Новосибирской области
08:42
Строительная компания «Енисей» подала на самобанкротство
08:21
Назначен новый заместитель прокурора Новосибирской области
07:51
Парламент Республики Алтай передал мандат Татьяны Гигель
07:32
В Сибири подешевел борщевой набор
07:25
Депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора Республики Алтай
07:06
Структура «Кузбассразрезугля» реконструирует четыре элеватора в Сибири
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Первый лица Сибири
«Рынок поверил в литиевые аккумуляторы»
Председатель совета директоров «Лиотеха» Владимир Козлов о развитии производства ЛИА в России
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(обновлено: 24.10.2019)
Первые лица Сибири
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«Рынок поверил в литиевые аккумуляторы и экономику решений на их основе»
Председатель совета директоров «Лиотеха» Владимир Козлов о развитии производства ЛИА в России
1
Виктор Толоконский: «Я не умею интриговать»
Главный советник мэра Новосибирска о выборах и инвестиционном потенциале региона
«Ослабления конкуренции мы не замечаем»
Директор ИКЕА Новосибирск Алексей Колгушкин о поставщиках, DIY-рынке и планах по развитию
1
Игорь Снегуров: «В нашей сфере нет места эмоциям»
Глава группы «Вис» рассказал о реализации проектов компании в Новосибирской области
Александр Бурков: «Сибиряк — не только тот, кто в Сибири родился, но и тот, кто приехал сюда жить и работать»
Врио губернатора Омской области рассказал о предстоящей работе на новом посту
«Красноярский край должен стать опорным регионом России»
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс коротко рассказал о своем назначении
«Мы все немножко идеалисты»
«В России сегодня выгодно быть белым, пушистым и прозрачным»
Председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов о региональной экспансии, бюджетном финансировании и конкуренции в сфере дорожного строительства
«У меня хватило ума не слишком сопротивляться судьбе»
Дмитрий Юровский об умении рисковать
«Процесс может прекратиться в любой момент»
Загадки и ловушки кафкианского "Процесса" - в интервью режиссера Тимофея Кулябина, уставшего от разговоров об одиозном "Тангейзере"
«В политике нужно уметь проигрывать»
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский об итогах думских выборов, оппонентах, о настоящем и будущем региона
«Популистом сегодня нельзя быть, времена не те, особенно в Сибири»
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин о федеральных инвесторах, перспективах импортозамещения и о том, какая степень свободы нужна регионам
«Мы же не в изоляции — у Новосибирска есть уникальный потенциал»
Генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич о перспективах введения безвизового режима для международных аэропортов России
1
«Частные перевозчики комплексно не рассматривают работу дороги»
Начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер о том, почему в грузоперевозках расходятся интересы частного оператора и государства
«Есть „красные флажки“, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах»
Председатель новосибирского облизбиркома Юрий Петухов о ходе подготовки к выборам, взаимоотношениях с властью и особенностях новосибирского избирателя
«Здесь важно понять, когда будет дно. Дна нет»
Генеральный директор ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова о том, кто готов жертвовать маржинальностью и почему продажи Porsche в Сибири выросли на 213%
«Если у нас есть преимущества, надо ими пользоваться»
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий об агломерации и особенностях экономики региона
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Проигрыш на выборах, проблемы со здоровьем и другие причины смены секретарей отделения партии
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Опять на пять
Как коммунист Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска
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Как выглядит памятный сквер на месте «Зимней вишни»
В Кемерово открылся «Парк ангелов»
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Как Новосибирск выбирал мэра
Явка оказалась рекордно низкой
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«Думайте о пожарах, когда идете голосовать»
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Как прошло традиционное авиашоу на аэродроме под Новосибирском
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Как Иркутская область ушла под воду
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Как сибирские регионы затянуло дымом из-за лесных пожаров
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Как прошла черно-белая вечеринка «Коммерсанта»
Сибирское представительство газеты отпраздновало свое совершеннолетие
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В Новосибирске с 25 по 27 сентября пройдет II Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»
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Форум «Технопром» — это ежегодное мероприятие, организуемое правительством РФ и Новосибирской областью
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия