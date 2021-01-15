«У нас особое отношение к расследованию коррупционных дел» Руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР рассказал о ходе следствия по резонансным уголовным делам

Генерал-майор юстиции Алексей Александров, возглавляющий Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, рассказал „Ъ-Сибирь“ о том, как в рамках дела о крупной контрабанде леса следователи восемь суток провели в тайге, собирая доказательства, как чиновник за помощь в выделении рыболовных участков на Енисее просил взятку в 100 руб. для проезда на автобусе и о том, как пилоты авиакомпании «Волга-Днепр» из-за отказавшего двигателя вручную сажали самолет «Руслан» в Толмачево.

— Расскажите, с какими итогами управление завершило год.

— Нужно понимать, что наше управление является специализированным. Здесь трудятся профессионалы, которые способны одинаково хорошо расследовать не только убийства или взятки, но и крушение воздушного судна, которые имеют глубокие познания в сфере железнодорожного и водного транспорта.

В 2020 году следователи управления направили в суд свыше 350 уголовных дел о совершении более 700 преступлений различных категорий, в том числе о нарушении правил эксплуатации транспорта, преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Расследовано свыше 200 преступлений по делам коррупционной направленности, и это на 54% больше, чем в 2019 году.

Прошедший год во многом определил направления, по которым мы будем развиваться и в 2021 году, и в дальнейшем. Прежде всего, это особое отношение к расследованию коррупционных дел. В числе приоритетов работы — защита прав и интересов детей. Здесь всегда очень большой комплекс вопросов: выявление и пресечение сексуальных посягательств на детей, розыск пропавших без вести и др.

— Как много удалось разыскать и арестовать имущества обвиняемых вашим подчиненным?

— Следователи добились ареста активов на более чем 142 млн руб. Это и наличные деньги, и хранящиеся на банковских счетах, а также недвижимость, автомобили. Так, по делу бывшего гендиректора федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова, обвиняемого в коррупции, стоимость арестованного имущества составляет свыше 100 млн руб. В опись арестованного попали два дома, земельный участок, апартаменты в Ялте, несколько ружей и часов, квадроцикл, а также целый автопарк — автомашины Toyota Land Cruiser 200, Infiniti, Chevrolet Corvette, мотоцикл Harley Davidson.

— Расскажите об этом деле. На какой стадии оно сейчас?

— В суде уже начались заседания по делу Андраханова. По результатам расследования ему было предъявлено обвинение по пяти эпизодам взяток, а также в получении коммерческого подкупа, хищениях, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Установлено, что на период следствия обвиняемый являлся фактическим совладельцем авиакомпании Utair, хотя юридически 25% авиакомпании принадлежали его матери. По версии следствия, он на протяжении ряда лет занимая в Utair руководящую должность, с максимально возможными мерами конспирации выстроил и культивировал систему так называемых «откатов» от представителей контрагентов данного предприятия. Размер взяток и хищений денежных средств составил 59 млн руб. Также в 2016 году он устроил в авиакомпанию на должность инженера знакомую, которая фактическим свои обязанности не выполняла, а занималась управлением принадлежащей Андраханову базой отдыха в Хакасии SledHotel. В результате, как считает следствие, авиапредприятием ей необоснованно была выплачена зарплата в размере более 400 тыс. руб.

Один из эпизодов дела связан с нарушением главой федерального предприятия запрета на занятие бизнесом. Через доверенное лицо гендиректор занимался управлением фирмами, привлекая их к закупкам для нужд ФКП «Аэропорты Красноярья».

— С какими трудностями пришлось столкнуться сотрудникам, расследовавшим это дело?

— Надо отметить, что, как считает следствие, преступления совершались на протяжении длительного времени и с привлечением доверенных лиц из числа подчиненных. При этом сам лично он не контактировал с представителями контрагентов ФКП, доводил свои требования о передачах взяток через посредников, деньги и ценности получал также через них. На следствии обвиняемый выстраивал свою защитную позицию именно на том, что ни с кем из предпринимателей он не договаривался о передачах взяток, никого из них никогда не видел и ценностей от них не получал. Каких-либо результатов оперативно-разыскной деятельности в распоряжении следователей не было, и доказательственная база формировалась исключительно следственным путем.

— В июне 2020 года ваши сотрудники задержали красноярского чиновника, получившего взятку за предоставление рыболовного участка на Енисее. Как продвигается следствие?

— Было установлено, что консультант отдела организации учета и использования объектов животного мира и водных биоресурсов минэкологии Красноярского края через посредников намеревался получить взятку от представителей фирмы «Айсберг» в размере 1,35 млн руб. за помощь в выделении рыболовных участков на реке Енисей. Сумма взятки складывалась из 100 тыс. руб. наличными и 25% от прибыли после реализации улова, оцениваемой в 5 млн руб.

По уголовному делу проведен большой объем работы. Сейчас проводится лингвистическая экспертиза, назначенная в связи с выбранной обвиняемым позицией. Чиновник утверждает, что он просил не 100 тыс. руб., а 100 руб. на проезд в автобусе. После экспертизы чиновнику и посредникам в передаче ему взятки предъявят окончательное обвинение.

— В производстве управления находится резонансное дело группы контрабандистов, вывозивших лес на сотни миллионов рублей за рубеж. Какую схему использовали ее участники?

— Дело связано с незаконной вырубкой, переработкой и контрабандой в Узбекистан свыше 100 тыс. куб. м деловой древесины, которая предварительно вырубалась под видом сплошной санитарной рубки на территории Томской области. В деле пять обвиняемых, и в зависимости от роли каждого из них они будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям УК РФ. Ущерб природным ресурсам составил более 400 млн руб.

Роли и обязанности в группе, как выяснило следствие, были распределены так: гражданин Узбекистана Химидулла Мухутдинов финансировал деятельность группы по вырубке леса; его знакомый, житель Томской области Александр Залогин, имевший опыт в лесоперерабатывающей отрасли отвечал за заготовку и переработку древесины; главный лесничий Верхнекетского лесничества Вячеслав Буданов, как считает следствие, обеспечивал составление фиктивных актов лесопатологических обследований, на основании которых деловая древесина подлежала сплошной санитарной вырубке, а директора компаний «Антей» и «Лесэкспорт Сибирь» супруги Марк и Анна Валиуллины, как считает следствие, обеспечивали оформление сделок с незаконно добытой древесиной. Они организовывали работу по декларированию экспортируемого товара, предоставляя в таможню недостоверные сведения о его происхождении. Расследование этого дела находится в завершающей стадии.

— Сотрудникам, расследовавшим это дело, неделю пришлось работать в походных условиях?

— Преступления были совершены в труднодоступных районах Томской области, не имеющих постоянного транспортного сообщения. Следователи с привлечением специалистов лесной отрасли, криминалистов, бойцов СОБР Сибирской оперативной таможни в течение восьми суток в полевых условиях проводили осмотр территории площадью около 500 га. Для доказывания незаконных рубок были проведены спилы с пней. Образцы отправили на дендрохронологическую экспертизу в Институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН.

— Поделитесь последними подробностями по расследованию инцидента с самолетом «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» в аэропорту Толмачево Новосибирска в ноябре 2020 года. Первоначально сообщалось, что вероятная причина авиаинцидента — попадание в двигатель птицы.

— Следователи выяснили, что непосредственно после взлета Ан-124 у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломки от поврежденного двигателя серьезно повредили фюзеляж. После этого отказали средства внутренней и внешней связи, а также все электронные системы, в том числе пилотирования. В отсутствие работающих электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершили посадку, руководствуясь только визуальным наблюдением. То есть они сажали самолет в ручном режиме, а не по приборам.

Сейчас установлено, что отказ в работе двигателя не был связан с воздействием каких-либо внешних факторов. Более конкретных, даже предварительных выводов специалистов пока не получено. Приоритетная версия причины ЧС — техническая неисправность двигателя, для проверки которой назначен целый ряд экспертиз. Взаимодействие следствия налажено с созданной в Росавиации комиссией по расследованию данного происшествия.

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Закончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. С 1997 года последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Приобского района Бийска, старшего следователя прокуратуры Бийска, следователя по особо важным делам прокуратуры Бийска, первого заместителя прокурора Бийска. В Следственном комитете РФ (СКР) служит с 2007 года — со дня образования ведомства. С 2007 по 2011 год возглавлял следственный отдел по городу Бийску Алтайского края, а затем занял пост заместителя руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю. В августе 2017 года указом президента РФ назначен на должность руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I степеней. В декабре 2019 года получил звание генерал-майора юстиции.

Беседовал Константин Воронов