«Мы оценили качество услуг в каждом медучреждении области, где лечатся больные с COVID-19»

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в интервью „Ъ-Сибирь“ рассказал, что «забывают» указать в декларациях госслужащие, как ведомство проверяет в пандемию наличие лекарств в аптеках и защищает права медиков, работающих с пациентами с коронавирусом.

— Увеличилось ли в 2020 году в регионе число преступлений коррупционной направленности?

— Всего на 31 декабря 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано 455 преступлений коррупционной направленности — это на 5,6% меньше, чем годом ранее. При этом «спад» таких преступлений пришелся на октябрь-ноябрь, на пик пандемии. До этого отмечался рост. Как и в прошлые годы, большая часть таких преступлений связана с хищением чужого имущества руководителями коммерческих и иных организаций.

Если говорить о взяточничестве, то наиболее часто за совершение таких деяний к уголовной ответственности привлекаются сотрудники органов внутренних дел и системы ФСИН. К числу распространенных относятся случаи получения взяток сотрудниками полиции за несоставление протоколов об административных правонарушениях, сообщение сторонним лицам служебной информации за денежное вознаграждение. Часто выявляются факты подкупа сотрудников ФСИН за доставление в исправительные учреждения запрещенных предметов. Всего в текущем году за взяточничество к уголовной ответственности привлечено 16 сотрудников правоохранительных органов, два должностных лица медицинских учреждений, два муниципальных служащих, а также преподаватель вуза.

В прошедшем году 17 компаний были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Общая сумма наложенных штрафов составила 51 млн руб. Свыше 125 фирм были оштрафованы за правонарушения, связанные с незаконным трудоустройством бывших чиновников в коммерческие структуры после их увольнения с госслужбы (ст. 19.29 КоАП РФ). Им назначен суммарный штраф свыше 4,5 млн руб.

— Расскажите о проверках прокуратурой достоверности сведений о доходах, расходах и имуществе, предоставляемых госслужащими. Что они «забывают» указать в декларациях?

— Чаще всего при заполнении справок о доходах служащие не отражают в них банковские счета, открытые для финансовых операций по кредитам, не указывают суммы доходов, полученных от преподавательской деятельности, не в полном объеме указывают информацию о принадлежащем им имуществе. Эти нарушения влекут применение к виновным мер дисциплинарной ответственности.

В январе 2020 года по результатам рассмотрения представления прокурора области, внесенного в ГУ МВД России по Новосибирской области, уволен в связи с утратой доверия высокопоставленный сотрудник ГИБДД: он не смог представить документы, подтверждающие законность приобретения им в 2017 году квартиры. Если говорить об итогах 2020 года, то прокуратурой региона выявлено 1132 нарушения при составлении чиновниками справок о доходах и свыше 40 нарушений при декларировании ими расходов.

— Прокуратура ведет работу по конфискации в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированные средства. Как в этом плане обстоят дела в Новосибирской области?

— Иски об обращении в доход государства имущества должностных лиц и подконтрольных им граждан и организаций предъявляются, если есть несоответствие расходов должностных лиц их доходам и если чиновники участвуют в запрещенной антикоррупционным законодательством предпринимательской деятельности и извлекают из нее выгоды. Сейчас в производстве Советского районного суда Новосибирска находится гражданское дело по иску областной прокуратуры к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина Евгению Покушалову и аффилированной с ним компании One Hanson Place 16G LLC (США) об обращении в доход государства двух квартир в нью-йоркском Бруклине. По мнению ведомства, их общая стоимость значительно превышает совокупный доход медработника и его супруги. Иск находится в стадии рассмотрения.

— А что можно сказать о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов?

— Для компаний, которые привлекались за нарушение требований антикоррупционного законодательства, ограничено участие в госзакупках. Однако было установлено, что три контракта на сумму свыше 11 млн. руб. с такими компаниями заключили министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и одно федеральное бюджетное учреждение. Исполнители по госконтрактам — АО «Барс Груп» и ООО «Сибирская компания „Вест“» — в 2020 году привлекались к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), а поэтому не могли участвовать в закупках. Министру цифрового развития и связи региона и гендиректору бюджетного учреждения были внесены представления. В результате принятых мер был расторгнут один неисполненный контракт, заключенный заказчиком с ООО «Сибирская компания „Вест“» на сумму более 9 млн руб.

Прокуратурой области в арбитражном суде оспорены в 2020 году отдельные положения десяти контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур (восемь удовлетворены, два еще не рассмотрены). Предъявлено пять исков о признании недействительными отдельных положений муниципальных контрактов в сфере автострахования в связи с заниженным размером ответственности страховых обществ. Пять контрактов, заключенных с оператором связи, оспорены, поскольку они заключены как с единственным поставщиком. Однако ответчик не являлся монополистом в области предоставления услуг международной связи, и в этом случае заказчики должны были объявлять конкурсы.

До сих пор несоблюдение заказчиками сроков оплаты по исполненным контрактам остается одним из самых распространенных нарушений в области госзакупок. По данным на 23 декабря 2020 года, размер просроченной задолженности по контрактам перед 977 хозяйствующими субъектами составляет 322 млн руб., в том числе задолженность муниципальных заказчиков — 114 млн руб., государственных — 208 млн руб. После принятых прокурорами мер заказчики во втором полугодии 2020 года перечислили исполнителям по контрактам свыше 200 млн руб.

— В период пандемии с полок аптек пропадают те или иные препараты. Проводит ли прокуратура проверки аптек на предмет наличия минимального ассортимента лекарственных средств, а также проверки в сфере ценообразования на препараты?

— Мы «мониторим» ситуацию, взаимодействуем с органами контроля, оцениваем размещенные в СМИ сведения и, при наличии оснований, организуем проверки. Например, в октябре 2020 года нами проверено наличие в аптеках города и области необходимых для оказания медицинской помощи противовирусных и противомикробных препаратов, в 32 аптечных организациях выявлена их недостача. После принятых нами мер ситуация с наличием лекарственных средств стабилизировалась. Органы прокуратуры с участием специалистов департамента по тарифам проверили в аптеках Новосибирска, Бердска, Краснообска законность формирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, в том числе задействованных в схемах лечения коронавирусной инфекции (левофлоксацин, парацетамол и др.). Такие проверки проведены в сети аптек муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть», «Ноль-боль», «Аптека от склада», «Пульс», ООО «Аптека на Гоголя», ИП Калгановой О.А., ООО «СТ фитоцентр ромашка». В аптеках Новосибирска и Бердска не выявлено нарушений законодательства при установлении цен на лекарства. В аптеке Краснообска прокурор Новосибирского района выявил завышение цены на хлоргексидин (на 0,64 руб. за единицу), общая сумма завышения за 96 единиц препарата составила чуть более 61 руб. После вмешательства прокурора цены на хлоргексидин были снижены.

— Расскажите о проверках прокуратурой своевременности и полноты выплат медикам, работающим с больными коронавирусом?

— Мы все понимаем, что в такой непростой период врачи находятся «на передовой» и своевременное, беспрепятственное предоставление им государственных гарантий имеет особую значимость. Мы оперативно отреагировали на необоснованное занижение стимулирующих выплат работникам медучреждений, оказывающих помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией. По итогам рассмотрения 71 представления почти 4,6 тыс. работникам было доначислено 55 млн руб. Рассмотрев нашу информацию, губернатор Новосибирской области взял ситуацию с выплатами на личный контроль, региональным министерством здравоохранения с главврачами учреждений здравоохранения проведена методическая работа.

— В прошедшем году СМИ часто сообщали о нарушениях прав пациентов ковидных госпиталей. Как на эти нарушения реагировала прокуратура?

— В период пандемии мы оценили качество медицинских услуг в каждом медучреждении области, где лечатся больные с новой коронавирусной инфекцией. Так, в октябре-ноябре 2020 года нами была организована проверка восьми медучреждений в связи с жалобами граждан на длительное ожидание оказания им медицинской помощи. Мы приняли меры реагирования, а также внесли представление министру здравоохранения Новосибирской области. Подобные проверки будут продолжены.

— Еще в августе 2020 года прокуроры субъектов РФ получили возможность корректировать планы проверок юрлиц и ИП. Было ли в этом году сокращено в регионе количество внеплановых проверок?

— Возможность корректировки планов проверок хозяйствующих субъектов у прокуратуры области была и раньше, ее порядок определен постановлением правительства РФ от 30.06.2010 №489. Прокуратура области проинформировала органы контроля об ограничениях на проверки в 2020 году, после чего из сводного плана было исключено около 4,3 тыс. проверок. В прошедшем году от контролирующих органов в прокуратуру области поступило около 2,2 тыс. заявлений о согласовании внеплановых проверок хозяйствующих субъектов (всего – 1357), в проведении 785 проверок отказано (в 2019 году было 433 отказа). Такой рост количества заявлений на проведение внеплановых проверок связан с получением прокуратурой в период пандемии полномочий по согласованию документарных проверок и проверок по контролю за исполнением предписаний. Существенное количество заявлений поступило из Госинспекции труда (более 1 тыс.), что связано с жалобами граждан на нарушение их трудовых прав в период пандемии. На 2021 год заявлено 7,7 тыс. проверок, из которых 17% отклонено облпрокуратурой.

ХОРОШЕВ ЯКОВ ЕВГЕНЬЕВИЧ Родился в 1956 году в Астраханской области. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Профессиональную деятельность начал следователем. Длительное время работал в прокуратуре Бурятии, дослужившись до заместителя прокурора республики. С 2009-го по 2019 год возглавлял прокуратуру Алтайского края. Затем указом президента РФ был назначен на пост прокурора Новосибирской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», медалью «Ветеран прокуратуры», удостоен почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Классный чин — государственный советник юстиции 2 класса.

Беседовал Константин Воронов