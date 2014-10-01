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22 августа, четверг
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Ростов-на-Дону. Юг России
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Новости
17:54
Суд не продлил арест счетов Абызова
18:20
Защита Яны Антоновой попросила суд вернуть ее уголовное дело в прокуратуру
18:02
В Ростове экс-полицейского будут судить за покушение на мошенничество
17:41
В Ростове экс-бухгалтера школы № 22 будут судить за хищение 2,7 млн рублей
16:36
На Дону количество болезней из-за плохого питания увеличилось на 21,5%
15:51
В Краснодаре осужден мошенник, присвоивший участки стоимостью 70 млн рублей
15:09
В Таганроге на должность главы администрации выбрали двух кандидатов
14:57
В Адыгее полицейский не смог объяснить источник средств на покупку автомобиля Range Rover
14:56
На Дону задержали группу подозреваемых в нападениях на людей и грабеже
12:46
МВД возбудило дело о влиянии на результат матча между ФК «Чайка» и «Черноморцем»
12:14
На Дону сельскому депутату назначили штраф за сбитого насмерть пешехода
11:29
Ввод жилья в Ростовской области вырос на 14%
11:17
Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 1,7%
10:52
На Дону следователи начали проверку после сообщений об ампутации руки мальчику с переломом
10:39
В Ростове из-за жары ввели режим повышенной готовности
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ГК «Балтийский лизинг»
Аналитики Fitch повысили рейтинг «Балтийского лизинга» с «BB-» до «BB»
ГК «Балтийский лизинг»
Прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 16%
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(обновлено: 14.08.2019)
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«Открывать новые магазины становится все сложнее»
Директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятерочка» Геннадий Таран о возможностях развития в ЮФО и СКФО, перспективах поглощения местных ретейлеров и смещении в онлайн продаж непродовольственных товаров
«Цифровизация изменит конкурентный ландшафт на российском банковском рынке»
Председатель правления Росбанка Илья Поляков рассказал о стратегии банка до 2020 года и объяснил важность инвестиций в развитие дистанционного банковского обслуживания.
1
«Конкуренция продолжит расти, маржа — снижаться, это неизбежно»
Владелец крупнейшего в России зернотрейдера «Риф» Петр Ходыкин об обострении конкуренции, особенностях взаимодействия с банками и налоговыми органами и инвестициях в логистическое направление
«ЮФО И СКФО можно назвать лидерами рейтинга активности страховых мошенников»
«Крупный застройщик формирует стандарты на рынке»
Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий о специфике южных городов и вопросе доверия
«Очень скоро бизнес ждет волна блокчейнизации»
Основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич о практическом использовании технологии.
«Мы соединяем мечту с реальностью».
«Что будет, если город приобретет разум?»
Эксперт Сергей Трушкин о цифровой экономике, инновациях и умных городах
«Мы стали „законодателями трендов“ на телеком-рынке»
Директор макрорегиона «Юг» Tele2 Константин Мотлях о новой сервисной модели работы с абонентами.
«Объем инвестиций в регион снижаться не будет»
Генеральный директор «Coca-Cola HBC Россия» Стефанос Вафеидис озвучил пять причин для инвестиций в Ростовскую область.
«ТРК усилят развлекательную составляющую»
Гендиректор «Инпром Эстейт» Игорь Коновалов о будущем торгово-развлекательных центров
5G будет зафиксирован в ближайшие два-три года
Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин о стандарте связи, снижении издержек и приоритетах в развитии сервисов
«92% россиян работают не теми, кем мечтали в детстве»
Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова о помощи детям в выборе профессии
«Заменимых у нас нет»
Основатели бренда GoodyFoody:
«Современный человек „проживает“ в сутки 31 час»
2
«Бизнес-среда становится сегодня очень динамичной»
Руководитель Woodroot Игорь Бондарь о том, как Soft Skills помогают быть успешным в меняющемся мире
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«Ростов» подрезал Крылышки
В чемпионате России клуб поднялся на второе место
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В далекий край товарищ улетает
Авиаторы ЮВО приступили к масштабным учениям
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Точка на хартии
Хутор Старозолотовский получил сертификат качества
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Любовь к ревущему зверю
Состоялись единственные в стране гонки на тракторах
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Чарующая Адыгея
Весна в краю гор и водопадов
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«Аксинья» - праздничное чудо
Единственный на Дону народный художественный промысел действует в Семикаракорске
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Вначале была Лого
В 150 километрах от Ростова действует уникальный ландшафтный парк
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Наследие великой эпохи
Легенды СССР в музее на федеральной автотрассе "Дон"
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Виды с «крыши мира»
Наш человек в Гималаях
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«Заходим в невыгодные обычному бизнесу сферы»
Гендиректор «Региональной корпорации развития» Александр Жуков о ее ключевых функциях, участии в проблемных…
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Дизайн-центр WEST вышел на новый уровень, объединив мебель, декор и отделочные материалы
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Гарантийный фонд Ростовской области
Проводит информационно-обучающие мероприятия для бизнеса
Ростелеком
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
Пивоваренная компания «Балтика»
В первом полугодии сохранила высокий уровень чистой выручки
«Филип Моррис»
Новый приоритет компании
Адыгея
Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком»
Реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия