Сотрудник Ростовской АЭС в команде Росатома завоевал золото международного чемпионата «Хайтек: навыки будущего»
Золотая медаль волгодонского атомщика стала одной из 38 наград, которые завоевала сборная Росатома на чемпионате.
Главный специалист отдела информационно-коммуникационных технологий Ростовской АЭС (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») Игорь Сиволобов занял первое место на международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Вместе с коллегой с Калининской АЭС он стал победителем в командной компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».
Международный чемпионат «Хайтек: навыки будущего» проходил в Екатеринбурге. В этом году соревнования объединили более тысячи конкурсантов и экспертов из 15 стран, в том числе государств БРИКС, ЕАЭС и АСЕАН. Участники состязались в 49 компетенциях, сборная «Росатома» выступила в 36 из них и завоевала 22 золотые медали, 11 серебряных и 5 бронзовых.
В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» соревновались пять команд, представлявших «Роскосмос», «Ростелеком», Колледж программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА и «Росатом». На выполнение комплексного практического задания отводилось два с половиной дня. Оно моделировало реальную производственную ситуацию и включало несколько взаимосвязанных этапов. Участникам требовалось не только продемонстрировать технические знания, но и последовательно применить их для решения комплексной задачи.
«Для меня участие в чемпионате — это прежде всего возможность проверить себя в условиях серьёзной профессиональной конкуренции. Такие соревнования помогают объективно оценить свой уровень, увидеть, какие навыки уже хорошо развиты, а над чем ещё стоит поработать. Кроме того, это знакомство с опытом коллег из других организаций и возможность взглянуть на привычные задачи под новым углом. Чемпионат расширяет профессиональный кругозор и показывает, в каких направлениях можно развиваться дальше», — рассказал Игорь Сиволобов.
В сфере информационно-коммуникационных технологий Игорь работает 17 лет. В 2026 году он также стал бронзовым призёром чемпионата профессионального мастерства «REASkills» и завоевал золото отраслевого чемпионата «AtomSkills». В 2027 году атомщик планирует выступить уже в роли эксперта на дивизиональном чемпионате.
Ростовскую АЭС на «Хайтеке» представлял и инженер-технолог Константин Егоров. Его команда показала третий результат в компетенции «Управление жизненным циклом».
«Для атомной станции особенно важны специалисты, которые не останавливаются на достигнутом и готовы решать сложные профессиональные задачи. Чемпионаты дают такую возможность: участники проверяют свои знания на практике, сопоставляют свои подходы с опытом коллег из других отраслей и привозят на предприятие новые идеи. Победа Игоря — результат серьёзной подготовки, профессионального опыта и командной работы. Уверен, что полученные на соревнованиях знания и навыки найдут применение в повседневной работе станции», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников.
Мы продолжаем двигаться вперед, осваивая в интересах России новые направления деятельности, укрепляющие национальный технологический суверенитет», — подчеркивал ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.