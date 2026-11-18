«Для меня участие в чемпионате — это прежде всего возможность проверить себя в условиях серьёзной профессиональной конкуренции. Такие соревнования помогают объективно оценить свой уровень, увидеть, какие навыки уже хорошо развиты, а над чем ещё стоит поработать. Кроме того, это знакомство с опытом коллег из других организаций и возможность взглянуть на привычные задачи под новым углом. Чемпионат расширяет профессиональный кругозор и показывает, в каких направлениях можно развиваться дальше», — рассказал Игорь Сиволобов.