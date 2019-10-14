«Наша цель — дать бизнесу понять, что господдержка доступна»

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова — о займах дешевле ставки ЦБ, популяризации бизнеса и обучении школьников его ведению



Одной из ключевых задач АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) в нынешнем году стала работа над увеличением количества новых проектов в сфере малого и среднего бизнеса. До конца года агентство планирует увеличить долю микрозаймов, выданных жителям Ростовской области на создание собственного дела, с 8% до 11% от общего объема своего портфеля, сообщила директор РРАПП Яна Куринова. Кроме того, агентство реализует масштабный проект по популяризации бизнеса, в рамках которого планируется оказывать начинающим предпринимателям разнообразную поддержку, помимо финансовой: от обучения и консультаций до бесплатной помощи в регистрации юрлиц и ИП, выборе оптимальной системы налогообложения и ведении бухучета.

- Какую динамику портфеля микрозаймов продемонстрировал РРАПП по итогам прошлого года?

- На данный момент капитализация агентства составляет около 1,35 млрд рублей, из них 1,27 млрд рублей, то есть, более 90% - это активный портфель микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 10%. Стоит отметить, что количество займов, выданных нами в нынешнем году, выросло не столь значительно. Увеличение объема портфеля мы связываем с повышением средней суммы займа с 1,8 млн до 2,2 млн рублей, обусловленным тем, что в нынешнем году максимальная сумма микрозайма, который может выдать РРАПП, увеличилась с 3 млн до 5 млн рублей.

- Изменилась ли в нынешнем году отраслевая структура портфеля?

- Мы наблюдаем рост объема микрозаймов по приоритетным направлениям деятельности, в число которых входят производство, сельское хозяйство и экспорт. В прошлом году на их долю приходилось около 40% портфеля, в нынешнем этот показатель достиг 48%. Нельзя сказать, что это колоссальный рост. Конечно, мне бы, хотелось, чтобы он был больше, и мы к этому идем, в том числе, снижая ставки для приоритетных видов деятельности. Если раньше под 5% годовых мы выдавали микрозаймы только экспортерам, то в этом году эти условия доступны и предприятиям сферы АПК, и производителям. Думаю, снижение ставки по займам на 2 п. п. играет заметную роль.

- Каких результатов в области микрокредитования вы ожидаете по итогам нынешнего года?

- Востребованность микрозаймов агентства растет. Я думаю, мы так или иначе придем к тому, что в агентство выстроится очередь из заемщиков. Когда я заняла должность директора РРАПП, то поставила перед собой цель выйти на объем выдачи микрозаймов на общую сумму 100 млн рублей ежемесячно. В сентябре мы выполнили эту задачу в третий раз подряд.

Еще одна важная цель агентства — полностью распределить средства, предназначенные для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в донских моногородах — Зверево, Гуково и Донецке. Сейчас остатки этих средств составляют около 30 млн рублей. Для них действует льготная программа финансирования - уникальное предложение, предусматривающее выдачу микрозаймов под 3,5% годовых. Это вдвое меньше ключевой ставки ЦБ.

- Рост объема выдачи займов предусматривает докапитализацию РРАПП?

- Эта информация появится после принятия трехлетнего бюджета Ростовской области на 2020-2022 годы. Мы ожидаем, что к 2024 году капитализация РРАПП достигнет 3 млрд рублей – то есть, увеличится более чем вдвое.

- Какова в данный момент доля микрозаймов, выданных агентством на запуск новых бизнес-проектов?

- Федеральные нормативные акты, регулирующие нашу деятельность, устанавливают минимальную величину этого показателя, которую мы обязаны обеспечить: до конца года он должен составить не менее 10%. Сейчас на долю новых проектов МСП приходится около 8% портфеля РРАПП, к концу года мы прогнозируем ее повышение до 11%.

- РРАПП выступает одним из операторов проекта «Популяризация предпринимательства» в Ростовской области. С чем связаны эти шаги? У жителей региона недостаточно высок интерес к предпринимательской деятельности?

- Отмечу, что программа «Популяризация предпринимательства» входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется на федеральном уровне и, соответственно, охватывает все регионы России. Соисполнителем проекта по популяризации предпринимательства в масштабах страны является «ОПОРА России». Мы все работаем для достижения общей цели, поставленной в «майском указе» президента, — увеличения численности занятых в малом и среднем бизнесе в 1,6 раза к 2024 году.

Подпроект популяризации предпринимательства направлен на формирование кадрового резерва для бизнес-сообщества. Ранее эту задачу решала федеральная программа «Ты — предприниматель», но ее целевой аудиторией была в основном молодежь. Сейчас она расширена за счет женщин-предпринимателей, лиц предпенсионного возраста и военных пенсионеров. Также большое внимание уделяется работе со школьниками в возрасте 14-17 лет.

- Какие цели стоят в рамках проекта перед агентством?

- Мы обязаны охватить мероприятиями проекта 15,5 тыс. людей. Из них 2,8 тыс. человек должны пройти полноценное обучение навыкам предпринимательской деятельности, а еще 5,6 тыс. человек - освоить soft skills: навыки лидерства, командной работы и т. п. Уже 15,5 тыс. человек прошли разработанное нами совместно с Ростовским государственным экономическим университетом тестирование на выявление профессиональных предрасположенностей к предпринимательству.

Блок работы со школьниками должен охватить 3 тыс. человек. В связи с этим на 12 ноября запланировано проведение в Ростовской области единого урока, посвященного навыкам предпринимательства, на котором в каждом из 55 муниципальных образований региона будут присутствовать успешные бизнесмены. По итогам проведения этих уроков мы отберем участников бизнес-лагеря и предпринимательского форума для школьников.

По завершении проекта мы должны обеспечить регистрацию 278 новых ИП и малых компаний. С этой целью в программу проекта включены марафоны регистрации, в рамках которых специалисты РРАПП бесплатно помогут начинающим предпринимателям зарегистрировать свои юрлица или ИП. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в первые месяцы работы субъектов МСП предоставлять им бесплатные услуги ведения бухгалтерского учета. Это станет для начинающих предпринимателей эффективным средством снижения расходов на первых этапах работы.

- Для реализации проекта потребуются новые учебные программы или же она произойдет в рамках действующей консультационно-учебной составляющей деятельности РРАПП?

- В этом году наша работа по проведению образовательных мероприятий для малого и среднего бизнеса значительно активизировалась. И национальный проект дал развитию этого направления дополнительный импульс. Если раньше РРАПП воспринимали в первую очередь как дополнительный источник финансирования, то сегодня мы стали полноценной площадкой для предоставления консультационных и образовательных услуг, проведения форумов и других мероприятий.

В нынешнем году наши образовательные программы уже охватили более 2,2 тыс. субъектов МСП и около 1300 жителей Ростовской области, которые планируют открытие бизнеса. С начала 2019 года мы провели 164 образовательных мероприятий, а в плане до конца года их в общей сложности 356. Для сравнения - в прошлом году таковых было всего 87.

Среди образовательных программ я хочу отметить проект «Недели бизнеса». Это пятидневные выездные образовательные интенсивы, которые проходят в донских муниципалитетах с участием экспертов-практиков из Ростовской области. Они охватывают самые разные темы — от налогов и менеджмента до маркетинга и личной эффективности. В нынешнем году проект уже охватил 24 города и района области, до конца года запланирована его реализация еще в 11 муниципалитетах.

На базе РРАПП образовательные мероприятия проходят каждую среду и четверг, а раз в месяц мы проводим крупные форумы, хедлайнерами на которых выступают эксперты из Москвы и других регионов. Уже прошел форум «Красивый бизнес» для участников индустрии красоты и моды, инсайт-форум деловых сообществ Ростовской области «Мой бизнес», форум Южно-Российских предприятий информационных технологий «ЮПИТЕР – 2019», контент-форум Юга России, форум «DemoDay Южного IT-парка». На ближайшее время запланирован форум по франчайзингу и Women’s business day для женщин-предпринимателей. Он пройдет в рамках проекта «Популяризация предпринимательства». Кроме того, для Ростовской области уже стала традиционной церемония вручения премии «Бизнес Дона».

У нас насыщенная предпринимательская повестка. Я считаю это важным, поскольку одной из моих задач было формирование у предпринимателей нашего региона понимания того, что получить государственную поддержку для развития своего бизнеса — достаточно просто, и взамен ничего не требуется.

- В тематике образовательных программ РРАПП в нынешнем году появились новые направления обучения?

- Да. Мы, например, уделяем много внимания такой актуальной теме, как продвижение товаров и услуг в соцсетях. В целом, мы стремимся постоянно повышать качество обучения и оперативно реагировать на запросы предпринимательского сообщества относительно проведения тех или иных образовательных мероприятий.

Практика показывает, что пока максимально востребованным остается освещение налоговых вопросов: выбора оптимальной системы налогообложения, изменения налогового законодательства и т. д. Помимо образовательных мероприятий, мы проводим на площадке РРАПП бесплатные консультации по вопросам налогообложения.

- Какую сумму на развитие малого и среднего предпринимательства получила Ростовская область в рамках соответствующего нацпроекта из федерального бюджета?

- Мы стали третьими в России после Краснодарского края и Московской области по объему федеральных средств, выделенных на поддержку малого бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Они будут направлены на популяризацию предпринимательской деятельности и открытие центров «Мой бизнес». На создание центров «Мой бизнес» направлено в общей сложности 167 млн рублей, из их из регионального бюджета — только 3 млн рублей. Еще 36 млн рублей федеральный бюджет выделил на популяризацию предпринимательства. Таким образом, только по этим двум направлениям финансирование из федерального бюджета превысило 200 млн рублей. Для нас это колоссальная поддержка, которая - я уверена - является заслугой лично губернатора Василия Голубева, а также министерства экономического развития Ростовской области, результатом их работы по выстраиванию отношений с институтами государственной власти.

- Каковы в нынешнем году планы по открытию центров «Мой бизнес» в Ростовской области?

- В общей сложности до конца года в регионе их будет пять. Первый уже открыт в Шахтах, далее планируется запуск площадок в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске. Помимо этого, в нынешнем году в Ростовской области появятся пять «Точек кипения» - площадок для совместной работы и проведения мероприятий в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Одна из них – региональная и одновременно - городская, будет запущена уже в октябре на площадке РРАПП в Ростове.

Мы также активно сотрудничаем с университетскими «Точками кипения», которые действуют на базе ДГТУ и ЮФУ. 19 октября «Точка кипения» откроется и в РГЭУ (РИНХ).

- В чем разница между целевой аудиторией центров «Мой бизнес» и «Точек кипения»?

- Центры «Мой бизнес» ориентированы главным образом на предоставление предпринимателям полного перечня государственных и муниципальных услуг, доступа ко всем видам господдержки, действующим в Ростовской области, и правовой помощи, в том числе - со стороны бизнес-омбудсмена и общественных организаций. «Точки кипения» - это больше площадки для нетворкинга и обмена идеями, а также для работы предпринимателей, деятельность которых не предполагает аренды офиса и нахождения на рабочем месте в течение дня.

В то же время предпринимателям, у которых такая необходимость есть, РРАПП предлагает поддержку. В течение первых трех лет после начала деятельности субъекты МСП могут на конкурсной основе взять на льготных условиях в аренду площади в наших бизнес-инкубаторах. Сейчас их два: один находится в историческом центре Ростова на ул. Социалистической, второй — на ул. Думенко в СЖМ. Общая площадь помещений в бизнес-инкубаторах РРАПП — около 1,5 тыс. кв. м.; они разделены на 23 офисных помещения с 90 рабочими местами, оборудованными оргтехникой. В данный момент в них работают 14 резидентов. Стоимость аренды начинается с 67 рублей за квадратный метр - свой первый мини-офис резиденты снимают всего за 2-2,5 тыс. рублей в месяц. Я считаю это действительно значимым для тех, кому по роду деятельности необходим офис. Этот инструмент занимает важное место в нашем арсенале средств государственной поддержки бизнеса.

Личное дело Яна Игоревна КуриноваРодилась 2 июня 1987 года. В 2008 году окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». Параллельно училась в РГЭУ (РИНХ), который окончила в 2009 году по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2011 году получила степень кандидата юридических наук, защитив диссертацию по теме «Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение». Прошла карьерный путь от секретаря до директора организации: с 2008 года по февраль 2019 года занимала различные должности в министерстве экономического развития Ростовской области, а также в региональном департаменте инвестиций и предпринимательства, перед назначением в 2019 году директором РРАПП работала на должности начальника управления развития и поддержки предпринимательства минэкономразвития Ростовской области.