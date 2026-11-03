500 миллиардов кВт.часов электроэнергии выработала Ростовская АЭС с момента пуска первого энергоблока
25 лет волгодонские атомщики обеспечивают энергетическую безопасность России.
1 ноября 2026 года Ростовская АЭС (входит в крупнейший дивизион ГК «Росатом» «Электроэнергетический») выработала 500 млрд кВт.часов электроэнергии с момента ввода первого энергоблока атомной станции в эксплуатацию в 2001 году.
«Сегодня Ростовская атомная станция - самое крупное энергетическое предприятие Юга России и один из лидеров среди АЭС страны по установленной мощности. Совокупная выработка четырьмя энергоблоками за 25 лет достигла 500 млрд кВт.часов электроэнергии. Четверть века наша станция работает безопасно и эффективно, обеспечивая стабильную выработку электроэнергии для жителей, промышленного комплекса и инфраструктуры городов, поселков, станиц и хуторов Юга России», - подчеркнул и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
По мнению генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, в XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий.
В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Энергоблок №4 с 28 октября 2026 года находится в плановом ремонте.
Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.