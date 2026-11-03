500 миллиардов кВт.часов электроэнергии выработала Ростовская АЭС с момента пуска первого энергоблока

«Сегодня Ростовская атомная станция - самое крупное энергетическое предприятие Юга России и один из лидеров среди АЭС страны по установленной мощности. Совокупная выработка четырьмя энергоблоками за 25 лет достигла 500 млрд кВт.часов электроэнергии. Четверть века наша станция работает безопасно и эффективно, обеспечивая стабильную выработку электроэнергии для жителей, промышленного комплекса и инфраструктуры городов, поселков, станиц и хуторов Юга России», - подчеркнул и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.