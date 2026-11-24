Отметим, что модернизация действующих энергоблоков – часть системной работы отрасли. Говоря о развитии атомной энергетики глава «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал: «В атомной отрасли, где срок жизни современной станции исчисляется столетием, «мы прогнозируем куда дальше, чем на десяток лет. Речь не только о физической и ядерной безопасности, но и о том, что наше решение должно гарантировать энергетическую независимость, устойчивое развитие и технологический суверенитет».