На Ростовскую АЭС доставили четыре подогревателя высокого давления нового поколения в рамках модернизации энергоблока № 1
Новое современное оборудование, изготовленное на предприятии Машиностроительного дивизиона «Росатома», эффективнее в работе и проще в обслуживании.
Новое крупногабаритное оборудование для турбинного отделения доставили на промплощадку Ростовской АЭС в рамках программы модернизации и продления срока эксплуатации энергоблока №1.
Четыре подогревателя высокого давления нового поколения камерного типа (ПВД-К) изготовлены на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома»).
В ходе ближайшего планово-предупредительного ремонта их установят в машинном зале энергоблока № 1 взамен коллекторно-спиральных подогревателей. Срок службы нового оборудования – 30 лет. Оно эффективнее, компактнее и проще в обслуживании.
«Подогреватели высокого давления выполняют функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор. За счёт этого снижается расход тепла на генерацию пара. Стабильная работа ПВД-К напрямую увеличивает электрический КПД блока, т.е. из того же количества тепла поступающего от реактора получается больше электроэнергии», - пояснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
По дороге на самую южную атомную станцию России ПВД-К проделали путь более тысячи километров - их доставили автотранспортом на специализированных платформах. Длина каждого ПВД-К более 11 метров, вес - более 120 тонн.
Отметим, что модернизация действующих энергоблоков – часть системной работы отрасли. Говоря о развитии атомной энергетики глава «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал: «В атомной отрасли, где срок жизни современной станции исчисляется столетием, «мы прогнозируем куда дальше, чем на десяток лет. Речь не только о физической и ядерной безопасности, но и о том, что наше решение должно гарантировать энергетическую независимость, устойчивое развитие и технологический суверенитет».