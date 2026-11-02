На Дону завершен образовательно-коммуникационный проект «МедиАтом», организованный Ростовской АЭС

«Росатом не просто приближает будущее, он - уже там. Темы развития атомной энергетики на Юге России, передовых технологий атомной отрасли и вклада Росатома в формирование независимости России сегодня актуальны и востребованы в медийной повестке нашего региона и страны в целом. Но это сложные темы, и они требуют от сегодняшних и завтрашних журналистов особых знаний и подготовки. Наш проект «МедиАтом» как раз об этом. Он не просто учит журналистов, а делает из них экспертов», - подчеркнула председатель жюри конкурса «МедиАтом», заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.