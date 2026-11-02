На Дону завершен образовательно-коммуникационный проект «МедиАтом», организованный Ростовской АЭС
Полугодовой образовательно-коммуникационный марафон атомная станция проводила совместно с информационным центром по атомной энергии г.Ростова-на-Дону.
Завершен проект Ростовской АЭС «МедиАтом», объединивший образовательную и конкурсную программы для журналистов и студентов факультетов журналистики и пиара Юга России.
Финал проекта прошел на площадках Ростовской атомной станции. Он собрал три студенческие команды ведущих вузов региона - Южного федерального университета (ЮФУ) и Донского государственного технического университета - и команду журналистов - лауреатов конкурса «МедиАтом» среди региональных СМИ на лучшее освещение темы атомной энергетики.
Всего в проекте прияли участие более ста человек. Образовательный марафон стартовал в мае в информационном центре по атомной энергии г.Ростова-на-Дону и включил в себя четыре образовательных интенсива для редакторов, журналистов и студентов, пресс-тур на Ростовскую АЭС и конкурсы на лучший материал в СМИ и лучший коммуникационный проект для студентов.
«Росатом не просто приближает будущее, он - уже там. Темы развития атомной энергетики на Юге России, передовых технологий атомной отрасли и вклада Росатома в формирование независимости России сегодня актуальны и востребованы в медийной повестке нашего региона и страны в целом. Но это сложные темы, и они требуют от сегодняшних и завтрашних журналистов особых знаний и подготовки. Наш проект «МедиАтом» как раз об этом. Он не просто учит журналистов, а делает из них экспертов», - подчеркнула председатель жюри конкурса «МедиАтом», заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.
Открыла финал очная защита коммуникационных проектов, которые разработали студенческие команды. В шорт-лист конкурса вошли две команды ЮФУ и студенты Донского государственного технического университета. Оценивали работы журналисты ведущих СМИ региона и представители управления коммуникаций Ростовской АЭС. Победителем конкурса стала команда ЮФУ. Она представит наш регион на очном этапе Школы атомных коммуникаций MediaSkills в Москве весной 2027 года.
«Проект "МедиАтом" стал не просто конкурсом по разработке коммуникативных стратегий, а по-настоящему интересной образовательной площадкой, объединившей студентов-медийщиков из разных вузов Ростова-на-Дону. Благодаря "МедиАтому" все участники смогли познакомиться друг с другом и вместе получить новые знания о современных медиатехнологиях и углубиться в тему атомной энергетики. Хочу поблагодарить организаторов за такую четко организованную продуманную программу», – рассказала куратор команды ЮФУ Ирина Максимова.
Победителями творческого конкурса среди региональных СМИ на лучшее освещение темы атомной энергетики стали: в номинации «Ликбез про АЭС» - Наталья Емельянова («Аргументы и факты на Дону»), Евгений Ракуль («Российская газета»), Ольга Кузьмичёва («Волгодонская правда»), в номинации «Объектив» - Виктория Степанюк (ТРК «Волгодонский вестник»), в номинации «Правда онлайн» - Илона Черноусова (ИА «ДОН 24»).
Самым ярким событием программы финала, по мнению его участников, стало посещение промышленной площадки атомной станции. Журналисты и студенты побывали на центральном щите управления, блочном пульте управления энергоблока, а также вплотную подошли к башенным испарительным градирням энергоблоков второй очереди, где смогли сделать эффектные фото на память о посещении Ростовской АЭС.
«Сегодня перед Росатомом стоит задача строительства атомных мощностей в рамках Генсхемы до 2042 года, в которую входит сооружение Южной АЭС. Для этого необходимо наращивать подготовку кадров. Конечно, в первую очередь речь идёт о подготовке инженеров, но не стоит забывать и о коммуникационной составляющей нашей работы, которой в атомной отрасли всегда уделялось и будет уделяться большое внимание. Журналисты и их будущие коллеги — студенты будут формировать общественное мнение, создавать информационную повестку и объяснять что такое атомная отрасль, как она работает и что это значит для России и россиян. Мы хотим, чтобы журналисты профессионально освещали сложные темы, например, такие как атомная энергетика. Уверен, что этот проект добавил прочности фундаменту сотрудничества и доверия между Ростовской атомной станцией и журналистским сообществом», – отметил исполняющий обязанности директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.