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Главные анонсы 20 сентября
19/09
Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября
19/09
Совет Безопасности ООН не смог принять ни один из проектов резолюций по Идлибу
19/09
ЦОДД предупредил о заморозках в Москве и области в ночь на 20 сентября
00:24
Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»
19/09
ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы
19/09
Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim
19/09
Во Франции грабители напали на замок-музей Во-Ле-Виконт
19/09
Airbnb наметил на 2020 год выход на биржу
19/09
Burger King отказывается от пластиковых игрушек в детских обедах
19/09
Путин подписал указ об индексации окладов чиновников на 4,3%
19/09
В крупнейшем торгово-развлекательном центре Чечни произошел пожар
19/09
Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
19/09
СМИ: Минобороны РФ считает малоэффективными американскую ПВО в Саудовской Аравии
19/09
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
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(обновлено: 19.09.2019)
Офшорный бизнес
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1
Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС
Служба исключает четыре юрисдикции из реестра автоматического обмена налоговой информацией
«Живут за чужой счет»
Британские общественники составили рейтинг офшоров и выявили «ось уклонения от налогов»
1
Амнистию заводят на третий круг
Белый дом одобрил законопроекты о «прощении» офшорных капиталов
18
Законы прошли островное чтение
Проекты убежищ от санкций на западе и востоке России принимаются в ускоренном режиме
2
Не Кипром единым
Александр Габуев о попытках россиян спрятаться от OFAC
1
Утрата без потерь
Дмитрий Бутрин о лишении офшоров права на защиту инвестиций
22
Британские депутаты хотят раскрыть офшорные активы состоятельных россиян
На следующей неделе план будет представлен в парламенте
7
Острова замещения
Офшоры в Калининграде и Владивостоке придуманы взамен карибским
«Черных» офшоров становится все меньше
Евросоюз исключил восемь стран из списка неблагонадежных
2
Бизнесу прислали второе приглашение
Власти пообещали повторить амнистию капиталов в 2018 году
1
Семнадцать черных
Евросоюз утвердил список плохих офшоров
2
Офшор на весь мир
Как меняется налоговый рай
Острова открылись для ФНС
Британские Виргинские острова и Южная Корея исключены из черного списка
Офшоры маскируют глобальное неравенство
В налоговых гаванях осело 10% мирового ВВП
Последним налоговым убежищем остался Тринидад и Тобаго
ОЭСР оценила прогресс в соблюдении офшорами международных требований
Владельцы кипрских офшоров обретают реальность
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Корпорации утаили в офшорах $700 млрд
73% американских компаний из списка Fortune 500 имеют подразделения в налоговых убежищах
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Hi-tech
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия