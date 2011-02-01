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03:14
Президент Грузии выступила за приезд в страну туристов из России
10:48
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
04:47
США опубликовали план по урегулированию палестино-израильского конфликта
12:04
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
08:00
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14:09
ABC: более 400 пилотов подали иск к Boeing за сокрытие уязвимости 737 MAX
14:02
Захарова ответила на заявление президента Грузии о российских туристах
13:49
Путин считает, что власть не добьется результатов без поддержки людей
13:25
Бурятское реготделение КПРФ выдвинуло сенатора Вячеслава Мархаева в мэры Улан-Удэ
13:22
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
13:02
Белоруссия может закупить у России пограничное оборудование
13:00
Путин заявил, что Трамп ограничен в действиях из-за политической системы США
12:41
Два новейших вертолета Ми-28НМ переданы Минобороны
12:36
В Новокузнецке организатору протестной акции залили клеем замок входной двери
12:25
Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном
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(обновлено: 27.05.2019)
Журнал "Огонёк". Рубрика "Наука"
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Чего ждать от китайской науки после успешного клонирования приматов? Андрей Кириллов — из Пекина
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Фотоагентство
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