Данные особого обращения

В рабочих группах по ИИ бизнес совместно с регуляторами обсуждают введение экспериментально-правового режима (ЭПР) для свободного доступа к данным разработчиков суверенных и национальных ИИ-моделей. Участники рынка отмечают, что ЭПР необходим для «обхода» закона о персональных данных, коммерческой и врачебной тайны, но проект потребует изменения большого количества отраслевых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бизнес предложил Минэкономразвития и Минцифры создать в рамках экспериментально-правового режима платформу с доступом к государственным и квазигосударственным данным, включая отраслевые ГИС, реестры и ведомственные системы. Соответствующее предложение обсуждалось в рамках рабочих групп по ИИ в начале августа. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, участвовавших в обсуждениях. Один из них уточнил, что детали проекта необходимо представить регуляторам к октябрю 2026 года.

Сейчас у владельцев государственных систем нет обязанности передавать данные разработчикам для обучения ИИ, объяснил собеседник “Ъ”. Хотя закон о поддержке ИИ и разрешил обучать модели на государственных данных и доступном контенте без согласия правообладателей, процедуры доступа к таким данным нет. «ЭПР позволит обойти барьеры 152-ФЗ "О персональных данных", врачебной тайны и отраслевых регламентов — точечно, для ограниченного круга участников»,— рассказывает он.

Предположительно проект будет представлять собой закрытую платформу для ограниченного круга компаний «без извлечения и копирования данных за ее пределы». «Доступ к платформе был бы исключительно у компаний со статусом разработчика национальной или суверенной модели, а в дальнейшем его можно распространить и на отраслевых прикладных разработчиков»,— говорит собеседник “Ъ”, участвовавший в обсуждениях.

Представитель «Т-Технологий» подтвердил участие в обсуждениях, не став комментировать детали. В «Яндексе» отказались от комментариев. В Сбербанке на запрос “Ъ” не ответили. Представители Минэкономразвития и Минцифры сообщили, что пока конкретных предложений по организации ЭПР регуляторам не поступало.

Сейчас в рамках закона, если доступ к данным получен правомерно, само их извлечение нарушением не считается, отмечает директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. Но это разрешение не обязывает держателя данных отдавать их и не определяет ответственность за их передачу. ЭПР нужен, чтобы снять персональную ответственность с держателя данных, добавляет он.

Российские бигтех-компании уже обращались в Минцифры с просьбой доработать закон «О персональных данных» (см. “Ъ” от 6 августа). Ассоциация больших данных (АБД, включает «Авито», «Сбер», «Яндекс» и др.) просила министерство разрешить обрабатывать данные с использованием технологий повышения приватности без согласия граждан для разработки, обучения и использования ИИ.

«Подготовка датасета, включая очистку и разметку, часто сложнее и дольше самого обучения, а большой объем мусорной информации дает худший результат, чем небольшой набор чистых данных»,— подчеркивает ML-директор Positive Technologies Андрей Кузнецов. Для отраслевого применения более эффективными могут оказаться «маленькие доменные нейросети» (работают только на домене компании для внутренних целей), а не большие и универсальные, и именно для них важнее отраслевые наборы данных, говорит он.

Однако в текущем виде ЭПР не позволит обойти действующие запреты на использование данных: он может работать лишь в пределах исключений, уже предусмотренных федеральными законами, уточняет руководитель направления «Разрешение It&Iр споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Обезличенные персональные данные могут предоставляться разработчикам в рамках существующего регулирования, тогда как доступ к сведениям, составляющим врачебную или иную охраняемую законом тайну, потребует точечных изменений отраслевых законов, добавил он. Кроме того, главной проблемой остается отсутствие обязанности передавать данные разработчикам ИИ — без ее закрепления эксперимент рискует остаться добровольным.

Ника Сизова