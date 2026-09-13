Банкир остался без эпизодов

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве прекратил уголовное преследование бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова и других фигурантов уголовного дела о хищении почти 1 млрд руб. из средств Промышленного регионального банка (Промрегионбанк). На данный момент фигурантам вменяют в вину только создание организованного преступного сообщества. Адвокаты намерены добиваться прекращения преследования своих клиентов и по этой статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В обвинении Олега Власова осталось преступное сообщество без преступлений

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В обвинении Олега Власова осталось преступное сообщество без преступлений

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы в конце августа прекратил уголовное преследование Олега Власова и других обвиняемых в исчезновении средств из Промрегионбанка, который разорился еще в 2016 году. Закрыт был эпизод, связанный с покушением на особо крупное мошенничество в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Суд вынес соответствующее постановление по не реабилитирующему фигурантов основанию — в связи с истечением сроков давности. Ранее было прекращено уголовное преследование подсудимых за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), покушение на аналогичное преступление (ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). По всем эпизодам вышли сроки уголовной ответственности.

В деле остается только ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем.

Как рассказывал “Ъ”, в расследовании речь идет о событиях 2016 года. Покушение на мошенничество, по версии следствия, заключалось в создании группы фиктивных вкладчиков, якобы разместивших в Промрегионбанке суммы, не превышающие 1,4 млн руб. для каждого. Организаторы аферы рассчитывали получить по ним компенсацию от государства уже после отзыва банковской лицензии, так как подобные вклады в случае крушения кредитного учреждения гарантированно возмещаются АСВ. Согласно материалам дела, в январе 2015 года фигуранты объединились в ОПС с целью хищения средств вкладчиков и других активов из финансовых структур, находившихся на грани отзыва лицензии. Их внимание тогда и привлек томский Промрегионбанк, испытывавший финансовые трудности. Для доступа к внутренней бухгалтерии организаторы предложили председателю правления Андрею Чуракову участвовать в хищении, и тот согласился. Позже в сообщество вошли новый предправления Иван Сенцов, сотрудники московских филиалов Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. С весны 2016 года до отзыва лицензии в июле того же года они выводили средства банка. Деньги вкладчиков похищались через покупку неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт».

В некоторых случаях для сокрытия недостачи имущество оплачивалось за счет кредитов, выданных фирмам-однодневкам, которые затем не обслуживались. Ущерб от операций с «Высоким стандартом» оценили более чем в 519 млн руб., а в общая сумма похищенного составила, по оценке следствия, около 982 млн руб.

Адвокат Олега Власова Олег Кочиев сообщил “Ъ”, что намерен добиваться прекращения уголовного преследования по последнему оставшемуся в деле эпизоду, о создании ОПС. По ст. 210 УК РФ срок давности составляет 15 лет, а по остальным — десять.

«В Уголовном кодексе указано, что организация преступного сообщества может быть только с целью совершения преступлений. В случае если обвинение по остальным эпизодам снято, то и ст. 210 должна автоматически прекращаться, потому что тогда фигурантов попросту не за что судить. Однако существует практика, когда приговор выносят только по ст. 210»,— заявил адвокат Кочиев. Он также отметил, что, согласно постановлению суда, последний эпизод был совершен уже после окончания деятельности ОПС — 26 августа 2016 года.

Это не единственное уголовное дело в отношении господина Власова. В феврале 2023 года он был приговорен Преображенским райсудом столицы к 17 годам колонии за участие в выводе 126 млрд руб. из России по «молдавской схеме», известной также как «ландромат». Сейчас защита банкира требует пересмотреть его дело, из-за того что открылись новые обстоятельства. Так, банк «Балтика», которым владел господин Власов, не являлся агентом валютного контроля, а следовательно, не мог проверять, куда и с какой целью его клиенты выводят средства.

Ефим Брянцев