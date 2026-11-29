УК СФН может купить пять районных центров у ЗПИФ «ПАРУС — Место встречи»
На рынке коммерческой недвижимости готовится дебютная сделка между двумя рыночными ЗПИФами. УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) в свой новый фонд «Место встречи» может приобрести пять одноименных районных центров, входящих в состав ЗПИФ «ПАРУС — Место встречи» под управлением УК «Парус управление активами». Объем сделки оценивается почти в 10 млрд руб. Это позволит УК «Парус» снизить кредитную нагрузку фонда, а УК СФН — диверсифицировать портфель недвижимости.
В декабре УК «Современные фонды недвижимости» запустит продажу паев нового неквального ЗПИФа коммерческой недвижимости «Место встречи». Об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке коллективных инвестиций, отметив, что будут приобретаться в него районные центры, входящие в сеть «Место встречи». Правила данного фонда были зарегистрированы Банком России 9 ноября, а уже 19 ноября он был сформирован. В УК СФН отказались от комментариев.
Сама по себе стратегия фонда не уникальна: на рынке более двух десятков неквальных ЗПИФов торговой недвижимости. Интересна она тем, что УК СФН будет приобретать объекты у закрытого комбинированного ПИФа «ПАРУС — Место встречи», управляемого УК «Парус управление активами», о чем рассказали собеседники на рынке. Такого рода сделок (между фондами разных УК), по словам руководителя дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитала» Владимира Стольникова, в публичном поле до сих пор не было. Сегмент рыночных ЗПИФов недвижимости довольно молодой и заметного масштаба достиг лишь в последние годы. За пять лет активы только неквальных фондов выросли в 14 раз, до 550 млрд руб.