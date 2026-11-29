Сама по себе стратегия фонда не уникальна: на рынке более двух десятков неквальных ЗПИФов торговой недвижимости. Интересна она тем, что УК СФН будет приобретать объекты у закрытого комбинированного ПИФа «ПАРУС — Место встречи», управляемого УК «Парус управление активами», о чем рассказали собеседники на рынке. Такого рода сделок (между фондами разных УК), по словам руководителя дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитала» Владимира Стольникова, в публичном поле до сих пор не было. Сегмент рыночных ЗПИФов недвижимости довольно молодой и заметного масштаба достиг лишь в последние годы. За пять лет активы только неквальных фондов выросли в 14 раз, до 550 млрд руб.