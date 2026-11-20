Латвийские пограничники готовятся к сверхурочной работе из-за закрытия КПП Эстонией
Если Эстония закроет сухопутные переходы с Россией, нагрузка на латвийскую границу вырастет, а пограничникам придется работать сверхурочно. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.
Эстония планирует закрыть наземные КПП с Россией с 1 декабря. В пятницу, 20 декабря, правительство страны примет окончательное решение по этому вопросу.
Люди, которые раньше передвигались на автомобилях через эстонскую границу, по словам главы погранслужбы, теперь пытаются добраться до Латвии. На выезде из Латвии действует электронная очередь, так что в этом смысле мало что изменится, но очереди все же возникнут, а дополнительная работа обернется сверхурочными для пограничников, отметил Гунтис Пуятс.
Собирается ли Рига последовать примеру Таллина, глава погранслужбы не знает. По его словам, если латвийские переходы с Россией закроют, пограничникам могли бы поручить охрану «зеленой границы».
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Псковской области на границе с Латвией скопились более сотни грузовиков.