Люди, которые раньше передвигались на автомобилях через эстонскую границу, по словам главы погранслужбы, теперь пытаются добраться до Латвии. На выезде из Латвии действует электронная очередь, так что в этом смысле мало что изменится, но очереди все же возникнут, а дополнительная работа обернется сверхурочными для пограничников, отметил Гунтис Пуятс.