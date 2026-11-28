Глава нарвской таможни исключил открытие гуманитарных коридоров после 1 декабря
КПП в Нарве обещали не консервировать
Никаких послаблений на границе с Россией после 1 декабря, даже по гуманитарным причинам, пока не предусмотрено. Об этом рассказал глава нарвской таможни Антс Кутти в интервью эстонским СМИ.
С 1 декабря Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. КПП перестанут работать 30 ноября в 19:00. Открытой останется только железная дорога для грузов. Власти не планируют открывать гуманитарные коридоры.
«Это значит, что ни одного человека — даже в экстренном случае, будь то смерть близкого или срочное лечение, — через границу не пропустят»,— сообщил господин Кутти.
Глава таможни при этом пообещал, что в случае соответствующего распоряжения правительства КПП сможет возобновить работу буквально со дня. Консервировать пункт пропуска в Нарве не станут. Закрытие рассчитано на шесть месяцев, а расконсервация заняла бы время. На месте останутся полицейские и пограничники в достаточном составе, чтобы контролировать ситуацию круглосуточно.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что президент Эстонии призвала оставить границу с Россией открытой для семей.