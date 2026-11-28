Глава таможни при этом пообещал, что в случае соответствующего распоряжения правительства КПП сможет возобновить работу буквально со дня. Консервировать пункт пропуска в Нарве не станут. Закрытие рассчитано на шесть месяцев, а расконсервация заняла бы время. На месте останутся полицейские и пограничники в достаточном составе, чтобы контролировать ситуацию круглосуточно.