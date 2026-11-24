Эстонии прогнозируют потерю тысяч рабочих мест после закрытия границы с Россией
Закрытие границы с Россией может стоить Эстонии тысяч рабочих мест. Экспертным прогнозом с «Деловым Петербургом» поделилась профессор института экономики и управления РГПУ имени Герцена Любовь Ларченко.
Сильнее всего, по словам эксперта, просядет транзитный сектор. Ида-Вирумаа и Нарва потеряют последние трансграничные связи. Под ударом окажутся местная торговля, гостиницы, водители грузовиков, экспедиторы, складской персонал, таможенные агенты, работники железной дороги и портов.
Речь идет о сотнях или нескольких тысячах рабочих мест. Сам факт обсуждения мер поддержки Ида-Вирумаа, по ее мнению, подтверждает масштаб потерь.
Заменить выпадающие доходы полностью не выйдет. Переориентация на транзит из Центральной Азии и Китая требует инвестиций и конкуренции с Латвией и Литвой, добавила профессор.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что примеру Эстонии может последовать Латвия, где сейчас обсуждают возможное закрытие КПП на границе с Россией.