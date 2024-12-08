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Коммерсантъ FM
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Прокуратура заступилась за заводскую долю

Надзор считает, что «Роснано» слишком дешево продала свой пакет во владимирском предприятии

Как стало известно «Ъ», во Владимире прокуратура обратилась в арбитражный суд с весьма необычным иском. Надзорное ведомство потребовало признать недействительной совершенную в 2020 году сделку по продаже компанией «Роснано» своей доли в местном химическом предприятии «Акрилан», производящем водные дисперсии и полимеры. По мнению прокуратуры, сделка была заведомо убыточной, в результате государство в лице «Роснано» потеряло как минимум 650 млн руб. Параллельно по данному факту уже два года расследуется уголовное дело, в котором фигурирует размер ущерба более чем в 1 млрд руб., обвиняемых в нем на данный момент нет.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прокуратура Владимирской области подала в арбитражный суд региона «в интересах Российской Федерации» иск о признании недействительной сделки купли-продажи в апреле 2020 года доли компании «Роснано», а также ее выход из состава участников ООО «Акрилан» и применение последствий недействительности сделки. Тогда «Роснано» продала свой пакет компании ООО «ВладАкрил», учредителем которой является совладелец и гендиректор ООО «Акрилан» Олег Кузин.

Компания «Акрилан», как говорится на ее сайте, выпускает водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий. Производство стартовало во Владимире в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО вошло ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Три года спустя ФАС сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20% в «Акрилане», после чего доля основного владельца в дочерней фирме составила 69,95%.

Отметим, что изначально аннулирования сделки по продаже компанией «Роснано» ее доли в «Акрилане» потребовал один из совладельцев завода — офшорная компания Trimdon Management Ltd.

В качестве третьего лица на стартовом этапе была привлечена прокуратура Владимирской области. Изучив ситуацию, надзорное ведомство само заявило иск, который впоследствии был уточнен (копия имеется у «Ъ»).

Особенность иска прокуратуры состоит в том, что, выдвигая свое требование, надзорное ведомство отталкивается от материалов уголовного дела, которое следственное управление УМВД по городу Владимиру возбудило в сентябре 2022 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),— по факту «совершения неустановленными лицами умышленных действий с целью продажи доли АО "Роснано" в уставном капитале ООО "Акрилан" по заниженной стоимости подконтрольной организации».

В материалах дела говорится, что в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости, в результате эксперты назвали сумму около 1,4 млрд руб. Таким образом доля «Роснано» составила, согласно материалам расследования, почти 980 млн руб. Однако в июле того же года представители ООО и основного владельца согласовали продажу почти 70-процентного пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле и иске, начальник юридической службы «Акрилана» попросила «Евроэксперт» провести новую оценку с привлечением еще одной организации, но при этом, отмечает следствие, экспертам не были представлены данные о прибыли предприятия за первое полугодие. Между тем за весь 2019 год она составила 650 млн руб., говорится в иске.

На этот раз цена пакета у экспертов составила чуть больше 1 млрд руб.

Все эти обстоятельства, отмечается в иске, были подтверждены протоколами допросов свидетелей, проведенных в рамках уголовного дела. А экспертиза, выполненная в ходе расследования сотрудниками ФБУ «Российский центр судебной экспертизы при Минюсте РФ», установила, что в апреле 2020 года, когда стороны приступали к сделке, стоимость доли «Роснано» в ООО составляла уже 1,45 млрд руб., то есть на 650 млн руб. больше, чем цена, которую согласовали участники купли-продажи.

Следствие подозревает, что мог иметь место сговор по занижению цены доли «Роснано» при ее продаже, однако, по данным «Ъ», в уголовном деле обвиняемых на данный момент нет.

Также следствие установило, что ООО «ВладАкрил» не только получило для приобретения доли «Роснано» заем в 450 млн руб., но и кредит на 250 млн, под который «Акрилан» предоставил свое имущество в качестве залога. Гендиректор последнего, отмечается в иске прокуратуры, в то время контролировал обе владимирские фирмы.

Основываясь на этих доводах, прокуратура Владимирской области потребовала в арбитражном суде признать сделку по продаже компанией «Роснано» ее доли в «Акрилане» недействительной и обязать ООО «ВладАкрил» выплатить «Роснано» 650 млн руб.

В «Роснано» ситуацию не комментируют. По данным источников «Ъ», в ответе на исковое заявление прокуратуры компания согласилась с тем, что ей в результате сделки был причинен ущерб, однако потерпевшей стороной по уголовному делу на данный момент себя не считает, хотя следствие ее таковой признало.

Александр Александров

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