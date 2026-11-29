Немецкий боксер Агит Кабайел защитил звание чемпиона WBC в супертяжелом весе
Немецкий боксер Агит Кабайел защитил звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, которое он унаследовал от решившего заканчивать карьеру короля категории Александра Усика. Чтобы удержать пояс, Кабайелу не пришлось сильно напрягаться. Впервые попавший на элитный уровень албанец Нельсон Хиса не продержался против него и двух раундов. Дальше, правда, у Кабайела будут, скорее всего, матчи более конкурентные — с другими обладателями чемпионских званий.
Агиту Кабайелу в первом полноценном чемпионском бою выпало встретиться со странным персонажем. Наивный зритель, конечно, мог бы поверить в то, что Нельсон Хиса — это какой-то теневой фаворит супертяжелого веса, которого почему-то до поры до времени прятали от любопытных глаз, а сейчас, когда албанцу уже 42, выдернули на авансцену. Выиграл 25 подряд боев, чуть ли не со всеми, кто вставал на пути, разделался жестоко. Ну натуральный мясник. Новый Рокки.
Тертого поклонника бокса этими цифрами давно не купишь. Смотрит, что за соперники нокаутеру попадались. Правильно, какие-то полулюбители на заштатных аренах. Никого хотя бы более или менее близкого по уровню к Кабайелу среди них нет.
В Дюссельдорфе албанский ветеран выдал короткий, но довольно смешной перформанс. В первом раунде изображал агрессивность и бычком пер на Агита Кабайела, изучавшего его движения с милым удивлением энтомолога, который, глядя в окуляр микроскопа, внезапно понимает, что находящаяся под ним муха сжала лапки в кулачки и грозит исследователю. Во втором показал, что травмировал левую руку, но готов драться и одной правой — размахивал ею, словно молотобоец кувалдой. Однако долго такое шоу продолжаться не могло.