Агиту Кабайелу в первом полноценном чемпионском бою выпало встретиться со странным персонажем. Наивный зритель, конечно, мог бы поверить в то, что Нельсон Хиса — это какой-то теневой фаворит супертяжелого веса, которого почему-то до поры до времени прятали от любопытных глаз, а сейчас, когда албанцу уже 42, выдернули на авансцену. Выиграл 25 подряд боев, чуть ли не со всеми, кто вставал на пути, разделался жестоко. Ну натуральный мясник. Новый Рокки.