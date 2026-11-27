Наркобарон должен лежать в земле
Как власти Мексики борются с наркопреступностью в стране
20 ноября в Мексике был арестован один из крупнейших наркоторговцев всего мира Фаусто «Эль Чапо» Исидро. После того как в октябре 2024 года президентом страны стала Клаудия Шейнбаум, она отказалась от мягкой политики своего предшественника Андреса Обрадора по отношению к наркокартелям, которая формулировалась как «объятия, а не пули». Госпожа Шейнбаум объявила наркокартелям настоящую войну — сотни членов банд были уничтожены или арестованы. “Ъ” рассказывает об известных наркоторговцах, деятельность которых была пресечена за последние два года.
Быстрое начало
Первый арест крупного наркоторговца при Клаудии Шейнбаум состоялся уже в октябре 2024 года. Тогда в городе Кульякан — столице одного из мексиканских центров наркоторговли штата Синалоа — был арестован Эдвин Антонио Рубио Лопес. Правда, в этом случае речь шла не о разработанной властями операции, а скорее об ответе на действия наркоторговцев. Они вступили в перестрелку с военнослужащими, в результате чего были уничтожены 19 членов картеля.
Эдвин Антонио Рубио Лопес, известный как Эль Макс, был одним из руководителей регионального крыла в крупнейшем мексиканском наркокартеле «Синалоа». Также сообщалось, что Эль Макс был приближенным одного из лидеров картеля Исмаэля Самбады (Эль Майо), арестованного в 2024 году. Следствие в отношении Эль Макса продолжается.
Королева бензоколонки
Наркобаронами в Мексике обычно являются мужчины, но подчас и женщины занимают в картелях высокое положение. 20 декабря 2024 года правоохранительные органы арестовали Норму Идалию, известную как Ла Итальяна (Итальянка).
Она была одним из лидеров картеля «Санра Роза де Лима» (CSRL). Хотя CSRL, как другие картели, торговал и наркотиками, основные доходы ему приносила кража топлива. В Латинской Америке для этого незаконного занятия даже есть специальный термин — huachicolero. Мексиканские СМИ окрестили Ла Итальяну «королевой краденого топлива».
Умберто века
25 мая 2025 года мексиканские военные провели операцию по аресту Хорхе Умберто Бенитеса, известного как Эль 27. В ходе завязавшейся перестрелки он был уничтожен. Эль 27 родился в 1989 году и с молодых лет занимался наркоторговлей. Умберто был одним из главарей группировки «Лос Нинис». В 2023 году власти объявили его в розыск и назначили за поимку награду в $1 млн.
Эль 27 известен еще и тем, что в 2019 году он был участником так называемой битвы при Кульякане. Тогда мексиканская Национальная гвардия попыталась захватить лидера «Синалоа» Овидио Гусмана Лопеса. Операция быстро переросла в настоящую битву — боевикам наркокартеля удалось окружить часть военных и атаковать административные здания по всему городу. После того как «Синалоа» взял в заложники членов семей некоторых военных, Гусмана Лопеса пришлось отпустить. Его арестовали только в 2023 году. Еще одним громким делом Эль 27 стал захват главы конкурирующей группировки в «Синалоа» Исмаэля Самбады в 2024-м.
Сервантес без Дон Кихота
Самой громкой за все время президентства госпожи Шейнбаум стала февральская ликвидация наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. Она сопровождалась масштабной военной операцией, во время которой Эль Менчо был тяжело ранен и вскоре скончался.
После его смерти боевики начали мстить властям. Члены картеля блокировали дороги, поджигали автомобили, громили предприятия и полицейские участки. Происходили многочисленные жестокие перестрелки с военными и полицией.
Эль Менчо родился в 1966 году, в молодости жил в США, где несколько раз его арестовывали за наркоторговлю и незаконное ношение оружия. В конце 2000-х он основал в Мексике картель «Новое поколение Халиско» (CJNG), который стал одной из самых мощных ОПГ Мексики. Картель занимается контрабандой синтетических наркотиков, включая кокаин, метамфетамин и фентанил в США. Как писала The New York Times, сам Эль Менчо считался одной из самых жестоких криминальных фигур Мексики. Госдепартамент США предлагал до $15 млн за информацию о его местонахождении.
Спецназ против садовника
После убийства Эль Менчо разгром его картеля продолжился. 27 апреля спецназ ВМС Мексики арестовал одного из лидеров картеля Аудиаса Флореса Силву, известного как Эль Хардинеро (Садовник). В операции по его захвату участвовали около 500 военнослужащих и 6 вертолетов.
Эль Хардинеро родился в 1980 году, с 2000-х занимался наркоторговлей. В CJNG он возглавлял одно из региональных подразделений, отвечая за территории на побережье Тихого океана. Он стал одним из приближенных Эль Менчо. Именно Садовник рассматривался как возможный преемник Эль Менчо во главе всего картеля, он же фактически и руководил организацией.
Конец Эль Хенераля
5 ноября 2026 года в штате Мехико был уничтожен Эдгар Аарон Васкес Альварадо, известный как Эль Хенераль (Генерал). По данным следствия, он возглавлял картель «Нуэво империо». Это сравнительно новая преступная группировка, отколовшаяся от «Синалоа» примерно в 2017 году, которая занималась как наркоторговлей, так и кражами топлива.
Сообщается, что Эль Хенераль был одним из организаторов громкого убийства в 2024 году Милтона Моралеса — высокопоставленного полицейского и главы подразделения по специальным операциям Министерства общественной безопасности Мексики.
Как пишет El Pais, Эль Хенераль также связан с известным канадским сноубордистом и наркоторговцем Райаном Уэддингом. Тот входил в список «10 самых разыскиваемых преступников» ФБР и был арестован в январе текущего года в Мексике. Пишут также, что с Эль Хенералем может быть связан Рауль Роча Канту — известный мексиканский предприниматель и глава организации Miss Universe Organization, проводящей конкурсы «Мисс Вселенная».
Как избавиться от коротышки
В ночь на 21 ноября в ходе масштабной военной операции был арестован один из самых известных наркобаронов мира — Фаусто Исидро Меса Флорес, известный как Эль Чапо (Коротышка) Исидро. Сообщается, что вместе с ним были арестованы его главный помощник, а также член картеля, отвечавший за финансовые дела.
Военным пришлось штурмовать дом Коротышки, в ходе операции погибли семь предполагаемых членов картеля и четверо мексиканских военнослужащих. Мексиканский спецназ действовал при содействии американской разведки. Во время операции по военным открыли ожесточенный огонь и применили взрывчатку. Бой развернулся рядом с местным стадионом, где в тот момент шел бейсбольный матч. Зрителям и игрокам пришлось спасаться бегством.
Эль Чапо Исидро родился в 1982 году, преступную «карьеру» начал в 1990-е и вскоре возглавил картель «Лос Масатлекос». Эта ОПГ активно действовала с начала 2000-х и занималась торговлей наркотиками, прежде всего метамфетамином и фентанилом, ведя ожесточенную войну с «Синалоа». Аресту Эль Чапо Исидро предшествовали другие операции властей против картеля. В июне мексиканские власти арестовали одного из руководителей «Лос Масатлекос» Ивана Раймундо Оливаса и еще около десяти предполагаемых членов организации.
Самого Эль Чапо Исидро в 2025 году ФБР включило в список «10 самых разыскиваемых преступников» — он стал единственным мексиканцем в этом списке. За помощь в его поимке власти США предлагали вознаграждение до $5 млн.