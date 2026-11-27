20 ноября в Мексике был арестован один из крупнейших наркоторговцев всего мира Фаусто «Эль Чапо» Исидро. После того как в октябре 2024 года президентом страны стала Клаудия Шейнбаум, она отказалась от мягкой политики своего предшественника Андреса Обрадора по отношению к наркокартелям, которая формулировалась как «объятия, а не пули». Госпожа Шейнбаум объявила наркокартелям настоящую войну — сотни членов банд были уничтожены или арестованы. “Ъ” рассказывает об известных наркоторговцах, деятельность которых была пресечена за последние два года.