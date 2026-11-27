Пять человеке погибли в ДТП с автобусом и двумя фурами в Красноярском крае
Обновлено
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. В результате аварии пять человек погибли, еще восемь получили травмы, сообщает ГУ МВД региона.
По данным ведомства, пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где по касательной врезался в большегруз Volvo, а после столкнулся с фурой Dongfeng. «Третий большегруз успел оттормозиться и в столкновении не участвовал, но съехал в кювет», — говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре уточнили, что ДТП произошло на 1080 км трассы. Водитель автобуса госпитализирован с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В ГСУ СКР регион сообщили также о расследовании уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).