В краевой прокуратуре уточнили, что ДТП произошло на 1080 км трассы. Водитель автобуса госпитализирован с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В ГСУ СКР регион сообщили также о расследовании уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).