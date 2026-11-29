Пришедший месяц назад к власти в Сербии «Студенческий список» определился с кандидатом в президенты на досрочных выборах 27 декабря. Им стал 65-летний профессор химии Радомир Саичич. Сразу после объявления студентами о выборе его кандидатуры он выступил против завышения президентских полномочий. В том же ключе высказался и исполняющий сейчас обязанности сербского президента спикер парламента Александр Чупич. Это может означать, что по планам «Студенческого списка» реальная власть в Сербии после ухода Александра Вучича вернется в руки премьера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.