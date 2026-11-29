Реальная власть в Сербии после ухода Александра Вучича вернется в руки премьера
Пришедший месяц назад к власти в Сербии «Студенческий список» определился с кандидатом в президенты на досрочных выборах 27 декабря. Им стал 65-летний профессор химии Радомир Саичич. Сразу после объявления студентами о выборе его кандидатуры он выступил против завышения президентских полномочий. В том же ключе высказался и исполняющий сейчас обязанности сербского президента спикер парламента Александр Чупич. Это может означать, что по планам «Студенческого списка» реальная власть в Сербии после ухода Александра Вучича вернется в руки премьера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
«Студенческий список», убедительно победивший на досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября, назвал имя своего кандидата в президенты в конце минувшей недели — сразу после того, как и. о. президента Александр Чупич назначил на 27 декабря проведение досрочных президентских выборов. В президенты студенты выдвинули 65-летнего профессора химии Белградского университета Радомира Саичича. С учетом нынешней популярности «Студенческого списка», а также планов ныне оппозиционной Сербской прогрессивной партии Александра Вучича бойкотировать предстоящие выборы победа кандидата студентов особых сомнений не вызывает.
Сразу после объявления его кандидатуры на пост президента выдвиженец студентов выступил против существующей, по его мнению, практики завышения президентских полномочий. «Годами функция президента использовалась для углубления раскола в обществе, а конституционные полномочия президента превышались»,— посетовал кандидат в президенты.