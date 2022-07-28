Рядовой арест в генеральском банке

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из КБ «Арсенал», акционерами которого являлись сразу несколько генералов, появился второй фигурант. Вслед за арестованным в конце прошлого года бывшим и. о. предправления Игорем Шапиро в среду под стражу был отправлен Эдуард Ким. Формально этот человек никаких должностей в банке не занимал, но, по версии следствия, благодаря родству с одним из учредителей извлекал выгоду от неких сделок по переуступке долгов перед банком. На данный момент обоим фигурантам вменяется в вину хищение около 92 млн руб., а общий долг банка перед кредиторами на момент краха составлял 407,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР, отправив в СИЗО до 4 сентября учредителя ООО «Еврокабель» 67-летнего Эдуарда Кима. Доводы в пользу необходимости заключения бизнесмена под стражу прозвучали стандартные: обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Предложение адвокатов господина Кима избрать ему более мягкую меру пресечения суд счел неприемлемым. А учитывая, что в конце прошлого года по тому же делу под стражу был заключен бывший и. о. предправления «Арсенала» Игорь Шапиро, рассчитывать на тот же домашний арест его предполагаемый сообщник вряд ли мог.

Само уголовное дело СКР возбудил в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) именно в отношении экс-банкира Шапиро. При этом в постановлении следователя говорилось и о других «неустановленных лицах». Одним из них в итоге оказался и господин Ким. Несмотря на то что никаких официальных должностей в банке он не занимал, тем не менее благодаря родственным связям с одним из учредителей якобы получал выгоду от сделок по переуступке долгов перед банком. В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Эдуарда Кима банкротом с долгом более 22 млн руб. При этом, кроме квартиры в Ново-Переделкино площадью 75 кв. м, никакого другого имущества у него обнаружено не было.

По данным “Ъ”, пока речь в уголовном деле идет о совершенных господами Шапиро и Кимом сомнительных операциях всего на 92 млн руб. Правда, и общая сумма долга перед кредиторами у «Арсенала» оказалась относительно небольшой — 407,7 млн руб., половину из которых Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже вернуло клиентам кредитного учреждения.

Лицензии «Арсенал», созданный еще в 1994 году группой предприятий ВПК, лишился в сентябре 2017 года из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также сомнительной деятельности его клиентов. Кроме того, как установил регулятор, начиная с 2016 года работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Такой итог деятельности «Арсенала» тем более удивителен, поскольку его акционерами являлись сразу несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. Среди таковых были, например, участники второй чеченской войны генерал-майор Александр Панфилов, являвшийся председателем совета директоров «Арсенала», и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов. Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».

Отметим, что к генералам, а также еще 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, включая обвиняемых Шапиро и Кима, АСВ еще в 2020 году подало иск о взыскании убытков в размере более 242 млн руб. В прошлом году был подан еще один. Сумма к взысканию в нем увеличилась до 313 млн, но среди ответчиков-учредителей в нем остались только некая Марем Аслаханова, а также два бывших и. о. предправления Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро и все тот же Эдуард Ким. Рассмотрение дела в арбитраже еще продолжается.

Олег Рубникович