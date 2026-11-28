Беспилотники атаковали промышленные предприятия Самарской области
Погибших и пострадавших нет
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских беспилотников на промышленные предприятия Самарской области в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.
С 1:00 до 6:30 (MSK+1) в Самарской области действовал режим «Беспилотная опасность». В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов с 5:47 до 8:22.