На «Банановую республику» предъявили права
Владелец бренда аквапарка в Крыму отсудил 317 млн рублей за использование товарного знака
Владелец бренда арестованного аквапарка в Крыму отсудил более 300 млн руб. у хранителя имущества заведения за пользование его товарным знаком «Банановая республика». Ответчик же ссылался на то, что имущество было передано ему для сбережения уже с нанесенным брендом, а деятельность аквапарка была направлена не на извлечение прибыли, а на обеспечение сохранности активов.
Арбитражный суд республики Крым удовлетворил требования ООО «Рапан» к ООО «Приморский парк» о взыскании компенсации 317 млн руб. за незаконное использование товарного знака «Банановая республика» при оказании услуг аквапарка, имущество которого находилось на хранении у ответчика. Сумма взыскания составила 317 млн рублей. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.
Аквапарк «Банановая республика» расположен в селе Прибрежное Сакского района. Ранее он принадлежал московской компании «Риф-Сервис», но затем был изъят в собственность Республики Крым.
Как ранее рассказывал «Ъ-Кубань», активы аквапарка стоимостью 130 млн руб. летом 2020 года были арестованы в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, возникшем в результате корпоративного конфликта.
После ареста оборудование заведения было передано на хранение ООО «Приморский парк». Как следует из материалов суда, общество при этом пользовалось находящимся у него на хранении имуществом и извлекало из этого прибыль.
Исключительными же правами на товарный знак аквапарка владеет ООО «Рапан», бенефициар которого, ранее являлся учредителем и руководителем компании-владелицы аквапарка.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рапан» зарегистрировано в Москве в 2016 году, занимается предоставлением финансовых услуг. Бенефициаром и руководителем фирмы является Марат Идрисов. В 2025 году компания получила доход в размере 1 млн руб.
ООО «Риф-Сервис» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Единственным учредителем является швейцарская компания IRB Holding AG. В 2025 году общество показало убыток в размере 29 млн руб. В апреле 2026 году признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. С 2023 по 2026 годы директором компании являлся Марат Идрисов.
«Рапан» в сентябре 2021 года обратился в суд с требованием взыскать с хранителя арестованного имущества компенсацию за пользование его товарным знаком. Поначалу его притязания суды отвергали. Но суд по интеллектуальным правам признал отказ «Рапану» в иске незаконным и вернул дело на пересмотр.
«Приморский парк» возражал против иска тем, что имущественный комплекс аквапарка был передан ему на ответственное хранение в рамках уголовного дела. Он лишь поддерживал предприятие в надлежащем состоянии. Товарный знак же был размещен на территории аквапарка еще до передачи объекта на хранение. Как и когда он появился, ему известно не было. Деятельность же парка направлена не на извлечение прибыли, а на обеспечение сохранности арестованных активов.
В ходе разбирательств выяснилось, что только в 2021 году через кассу аквапарка хранитель получил свыше 158 млн руб. Кроме того, истец позаботился о фото- и видеодоказательствах. На кадрах запечатлено, как хранитель работал с посетителями, используя товарный знак и его элементы на информационном табло, одежде персонала, напольном покрытии, говорится в решении. Суд изучил суд и отчет частного детектива, собиравшего доказательства.
АС Крыма отметил, что аквапарк находился у хранителя по решению суда. Но исключительных прав на товарный знак хранителю никто не передавал. «Ответчиком нарушено исключительное право истца на товарный знак, в связи с чем, требования о взыскании компенсации являются правомерными»,— постановил суд.
Суд взыскал с ООО «Приморский парк» компенсацию, которая определяется, исходя из двукратного размера стоимости услуг, оказанных под соответствующим товарным знаком. Суд обязал хранителя выплатить правообладателю 317 млн руб.
В юридической компании Precedent Consulting, которая представляла в этом процессе интересы «Рапана», уточнили, что эта сумма взыскана только за использование товарного знака в 2021 году. Всего же сезонов было пять. «Иск за 2022 год уже в суде. Суд ждет, когда вступит в силу это решение»,— отметила партнер фирмы Евгения Завацкая.
Решение по данному спору в законную силу еще не вступило. Хранитель вправе обжаловать его в апелляционном порядке до 24 декабря. Планирует ли «Приморский парк» воспользоваться этой возможностью, выяснить не удалось — в офисе компании на звонки корреспондента издания не ответили.