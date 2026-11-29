Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рапан» зарегистрировано в Москве в 2016 году, занимается предоставлением финансовых услуг. Бенефициаром и руководителем фирмы является Марат Идрисов. В 2025 году компания получила доход в размере 1 млн руб.

ООО «Риф-Сервис» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Единственным учредителем является швейцарская компания IRB Holding AG. В 2025 году общество показало убыток в размере 29 млн руб. В апреле 2026 году признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. С 2023 по 2026 годы директором компании являлся Марат Идрисов.