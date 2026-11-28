Ura.ru: бывшего замгубернатора Ямала Александра Емельянова арестовали
Коломенский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Александра Емельянова, ранее занимавшего должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
По информации источников издания, Александра Емельянова задержали 27 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Его арестовали на два месяца.
Александр Емельянов работал заместителем губернатора с 2023 года. В августе 2026 года он покинул свой пост, приняв решение об уходе по собственному желанию. Он курировал департаменты строительства и жилищной политики Ямала и службу государственного строительного надзора округа. Ранее с 2014 года работал начальником проектно-сметного отдела в мэрии Нового Уренгоя, с 2017-го — начальником производственного отдела МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики», с 2019-го — главой дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО.