Замгубернатора ЯНАО по строительству заявил об уходе в отставку

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Емельянов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе правительства региона, чиновник покинет должность 14 августа сразу после выхода из отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Емельянов

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Александр Емельянов

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Господин Емельянов трудился заместителем губернатора с 2023 года: с того времени он курировал департаменты строительства и жилищной политики ЯНАО и службу государственного строительного надзора региона. До перехода на работу в окружное правительство он был с 2014 года начальником проектно-сметного отдела в мэрии Нового Уренгоя, с 2017-го — начальником производственного отдела МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики», с 2019-го — главой дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

Ранее, в декабре 2025 года, правительство Ямала покинул первый заместитель губернатора Александр Калинин, который координировал работу департаментов экономики и имущественных отношений Ямала. В январе новым заместителем главы ЯНАО, который стал курировать ведомства, был утвержден генеральный директор фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО» Василий Дудниченко.

Василий Алексеев