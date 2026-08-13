Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Молодое поколение туристов выбирает приятный быт и ощущение причастности к локальным сообществам. И доступные цены, конечно. Компании регулярно составляют всевозможные списки самых популярных городов мира для путешествий. В одних лидируют Париж и Лондон, в других — Бангкок и Гонконг. Но что выбирает поколение начинающих туристов? Международная редакция журнала Time Out составила рейтинг городов для зумеров.

Оценивались ощущение счастья и качество жизни, доступность жилья и уровень повседневных расходов. А также безопасность, пешеходная доступность и транспорт, близость природы, культура, рестораны и ночная жизнь. Аналитики учитывали и возможность интегрироваться в среду.

На первом месте оказался Токио. Многих респондентов подкупило сочетание удобства, безопасности и насыщенной городской среды.

Столица Японии подходит для пеших прогулок, но и предлагает комфортный транспорт. Жилье по цене посильное. А изучать местную культуру молодежь может бесконечно — в Токио будто неиссякаемый выбор кафе, клубов, караоке, бань, спортивно-развлекательных центров. Главный показатель — 100% опрошенных находят радость в повседневной жизни города. Ночную жизнь положительно оценили 89%.

Вторую позицию занял Порту благодаря красивым видам, разнообразию впечатлений и сильному чувству причастности к местной среде.

Город сочетает реку и океан, сады, исторический центр — объект ЮНЕСКО — и доступные культурные учреждения. К тому же всегда можно недорого и вкусно поесть — двадцатилетние это ценят.

На третьем месте — Мельбурн. Даже не столица, а второй по величине город Австралии.

Опрошенные представители поколения Z считают его привлекательным за насыщенную культурную жизнь и богатую гастрономию. Здесь почти каждый вечер проходят независимые театральные постановки, концерты, комедийные шоу и необычные вечеринки. Несмотря на высокую стоимость жизни, молодые люди могут найти недорогую еду, пользоваться зелеными зонами и льготным транспортом.

В списке лучших городов для молодежи оказались также Эдинбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлин, Валенсия, Бангкок, Неаполь, Краков и другие.

Яна Лубнина