Красные клены дороги туристам

Россияне раскупают туры на сезон красных кленов в Японии. За год спрос вырос в среднем на треть, а у некоторых туроператоров в полтора раза, рассказали “Ъ FM” участники отрасли. Период любования красно-желтыми кленами начинается в сентябре на севере — туристы едут в гастрономический Саппоро, портовый Хакодате и на зеркальное озеро Тоя. В октябре-ноябре путешественники выбирают древние храмы Киото, а также парки Токио с красочными пейзажами. Заканчивается сезон на юге страны в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hiro Komae / AP Фото: Hiro Komae / AP

При этом сама поездка в Японию не из дешевых и может доходить до 500 тыс. руб., отмечает PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко:

«Объем заявок уже практически на 60% превышает прошлогодний. Средний чек на наземное обслуживание составляет порядка 370 тыс. руб, а на туры с вылетом из Москвы — 425 тыс. руб. Наиболее востребован стандартный "золотой маршрут" Токио — Фудзи — Кавагутико — Киото — Осака. Самый выгодный вариант перелета — рейсами китайских перевозчиков. В связи с сезонным пиком спроса рекомендуем подавать документы на визу заблаговременно. По нашей статистике, японская виза оформляется в среднем за семь рабочих дней после подачи документов в визовый центр».

По словам собеседников “Ъ FM”, самостоятельная поездка в Японию обойдется в два раза дешевле. Однако такая экономия учитывает лишь перелет и проживание. Без посещения главных достопримечательностей путешествие теряет смысл, говорят эксперты. К тому же, транспортные расходы внутри самой страны довольно высоки. Да и местные жители не всегда рады наплыву иностранных гостей в разгар сезона, говорит Вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Артур Мурадян:

«Полгода мы фиксируем прирост более чем на 20%. Направление отличается хорошей возвратностью туристов: съездив в Японию, например, на сакуру, они готовы вернуться осенью, чтобы увидеть красные клены. Путешествие в Японию редко длится меньше семи ночей, как правило, это от 10 до 14 ночей. Туристы включают в поездку гастрономическую часть, шопинг. Но в основном это, конечно, экскурсионное обслуживание, исторические памятники и природные парки.

При этом Япония не первый год сталкивается с таким явлением, как овертуризм. Есть случаи, когда рестораны, особенно в спальных районах, где не приветствуют туристов, отказываются обслуживать иностранных гостей. Япония старается бороться с растущим турпотоком, в том числе за счет введения визовых сборов. К счастью, россияне от них освобождены. Самое главное, что мы видим в массовом восприятии россиян: Япония закрепилась как направление, не требующее сложной визовой подготовки. Хотя Япония начала работать с визовыми центрами и немного ужесточила правила выдачи виз, стало требоваться больше документов. В любом случае это не идет ни в какое сравнение с требованиями стран Шенгена».

В июле этого года Японию посетили рекордные 3,44 млн путешественников со всего мира. Из них 13 тыс. россиян. Из-за постоянного роста турпотока власти постепенно вводят систему двойных тарифов. В таком режиме иностранные гости платят за позиции в премиальных ресторанах и за вход в популярные музеи больше, чем местные.

Ангелина Зотина