При взрыве в школе в Афганистане погибли семь человек
Семь человек погибли и до 99 пострадали в результате взрыва в школе в Афганистане. Таковы последние данные, которые приводит Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел движения «Талибан».
Представитель МИД Афганистана Абдул Матин Кани написал в Х, что, согласно предварительному расследованию, взрыв произошел из-за «халатности и неосторожности» на складе взрывчатых веществ, принадлежащем расположенным поблизости горнодобывающим компаниям.
Трагедия случилась в провинции Кунар, расположенной на востоке Афганистана на границе с Пакистаном. Среди погибших — семеро школьников. По словам главы управления информации и культуры провинции Кунар Самиуль Хака Хак Баяна, взрыв произошел в соседнем со школой доме. Большинство пострадавших доставили в региональную больницу провинции Нангархар.