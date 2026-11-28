Площадь объекта — 9,4 тыс. кв. м. Здание реализуется вместе с землей и арендаторами. Среди них — федеральные сети «Пятерочка», «Чижик» и «Фармленд». Стоимость 1 кв. м объекта коммерческой недвижимости находится на отметке 42,5 тыс. руб.