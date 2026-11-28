Торговый центр «Три банана» в Ижевске выставили на продажу за 400 млн рублей
Площадь объекта превышает 9 тысяч квадратных метров
Пятиэтажный торговый центр «Три банана» (вывеска на фото — «Звезда») на улице Маяковского в Ижевске выставили на продажу за 400 млн руб. Объявление опубликовано на площадке «Авито».
Площадь объекта — 9,4 тыс. кв. м. Здание реализуется вместе с землей и арендаторами. Среди них — федеральные сети «Пятерочка», «Чижик» и «Фармленд». Стоимость 1 кв. м объекта коммерческой недвижимости находится на отметке 42,5 тыс. руб.
Как писал «Ъ-Удмуртия», в Ижевске выставили на продажу магазин «Океан» за 600 млн руб. Он находится в центральной части города.